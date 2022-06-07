Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Путин шантажирует мир продовольственным кризисом.

У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

Об этом 6 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

Выступая во время виртуального круглого стола с благотворительными и неправительственными организациями, Блинкен сказал, что кража зерна стала частью более широких действий России во время ее войны в Украине, которые подорвали способность Киева экспортировать урожай пшеницы и усилили глобальный кризис продовольственной безопасности.

"Есть сообщения, что заслуживают доверие, как мы видели сегодня в одной из наших ведущих газет, о том, что Россия ворует украинское зерно, подготовленное для экспорта... чтобы продать его для собственной выгоды", – сказал Блинкен, явно ссылаясь на статья New York Times, в которой Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно в Африке, о том, что Россия пытается отправить украденное украинское зерно покупателям за границу.

По его словам, Россия, блокируя экспортное зерно в Украине и используя агрессивную пропаганду, шантажирует мир обострением продовольственного кризиса. А Путин таким образом пытается добиться ослабления санкций против Кремля.

"Президент Путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отмежеваться от ответственности или исказить ее, ибо надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Иными словами, это просто шантаж", - заметил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что именно РФ способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки.

Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ

По информации украинских чиновников, Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящихся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозревающие в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованы судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море. Встреча должна состояться в Анкаре 8 июня.

Глава государства предположил, что Турция встречается с россиянами, в частности, чтобы РФ гарантировала Анкаре, что с их кораблями ничего не произойдет. Также глава государства отметил, что власти отвергли предложение Беларуси, которая позволила запускать россиянам ракеты со своей территории, отправить продукцию через соседнюю страну.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

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