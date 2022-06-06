В территориальных водах Украины разминированием будут заниматься турецкие военные, они же будут сопровождать корабли до нейтральных вод.

Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы.

Об этом "Известиям" заявил высокопоставленный осведомленный источник.

В территориальных водах Украины разминированием будут заниматься турецкие военные, они же будут сопровождать корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора.

Пока схема согласована только для Одессы. В парламенте Турции пояснили, что Анкара участвует в этой операции, поскольку ей важно урегулировать мировую продовольственную проблему.

Согласно сообщению, Украина согласилась допустить в свои территориальные воды турецкие суда для разминирования оговоренной части акватории и создания "‎зернового коридора"‎.

"Турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей", — подчеркнул источник.

Отмечается, что "‎дорожную карту"‎ утвердят уже 8–9 июня. Участвовать в переговорах будут и представители ООН.

Как сообщал УНИАН, власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину. В частности, по итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена "дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН. Этот план будет включать маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.

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