Россия ворует украинское зерно.

Под загрузку у зернового терминала в Севастопольской бухте 3 июня стали сразу два небольших балкеры класса "река-море".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"На северо-восточном берегу Докової бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкеры, названия которых невозможно прочитать из-за большого расстояния до них. Над судами висит белая мгла – так обычно бывает во время загрузки зерновых культур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 июня корреспондент Крым.Реалии наблюдал другой, более крупный балкер под загрузкой зерном.

Как сообщил УНИАН, власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину. В частности, по итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена "дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН. Этот план будет включать маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: