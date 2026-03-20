Саммит ЕС показал бессилие европейских лидеров на фоне войн в Украине и Иране, - Politico

Лидеры ЕС пришли к выводу, что у Европы мало сил и желания влиять на ход событий в Иране.

Над саммитом лидеров ЕС нависли две войны на пороге Европы. По разным причинам главы государств оказались неспособными что-либо сделать в отношении любой из них. Об этом пишет Politico.

"Редко когда неспособность блока взять на себя лидерство в международных делах была столь очевидной. Фридрих Мерц из Германии, Эммануэль Макрон из Франции и Джорджия Мелони из Италии - главы трех из 10 крупнейших экономик мира - и остальные 24 участника саммита могли лишь отводить взгляд, ссориться между собой или предлагать лишь пустые слова, пока продолжались бомбардировки, ракетные обстрелы и убийства", - подчеркнули в материале.

В частности, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил журналистам:

"В эти очень неспокойные времена, в которых мы живем, как никогда ранее решающее значение имеет поддержка международного порядка, основанного на правилах. Альтернативой является хаос. Альтернативой является война в Украине. Альтернативой является война на Ближнем Востоке".

Иран и энергетический удар по Европе

Пока Иран бомбил своих соседей, нарушая энергоснабжение Европы, Украина атаковала российские заводы, на которых ремонтируются военные самолеты. В то время как президент США Дональд Трамп в Вашингтоне шутил об атаке на Перл-Харбор вместе с премьер-министром Японии, лидеры Европы использовали свои переговоры, чтобы повозиться со схемой квот на выбросы углерода, Системой торговли выбросами.

"Это не совсем связано с глобальным энергетическим шоком, но вряд ли это вопрос, в котором континент мог бы продемонстрировать свою геополитическую мощь. Что касается Ирана, лидеры обнаружили, что у них мало рычагов влияния или воли для какого-либо значительного вмешательства. Что касается Украины, спустя более четырех лет после полномасштабного вторжения России - конфликта, где у них есть и рычаги влияния, и воля - они не смогли преодолеть внутренние разногласия, чтобы одобрить предоставление Киеву 90 млрд евро", - добавляют в Politico.

Нежелание вмешиваться в конфликт с Ираном

Как подчеркнул анонимно высокопоставленный представитель европейского правительства, "не было никакого желания участвовать в переговорах по иранскому конфликту".

Еще три чиновника сказали, что канцлер Германии Фридрих Мерц даже пожаловался, что сосредоточение внимания на Иране грозит отвлечь внимание от мер по стимулированию слабой европейской экономики.

В то же время возобновились дискуссии об отправке французских военных кораблей для защиты Ормузского пролива - важного пункта транзита нефти, который Тегеран фактически закрыл, угрожая атаковать суда, вероятно, при поддержке Совета Безопасности ООН.

"Мы начали предварительный процесс, и в ближайшие дни увидим, есть ли у него шансы на успех", - подчеркнул Макрон.

"Красивые заявления" вместо решений

В конце переговоров лидеры ЕС пришли к выводу: у Европы мало сил и желания влиять на ход событий.

"Ближний Восток оказывает на нас большое влияние - но являемся ли мы игроком в этой игре? Они пытаются найти свое место в этой дискуссии, а у нас много заявлений и позиций, [но] есть ли у европейцев роль в решении этого процесса?" - спросил чиновник ЕС, участвовавший в обсуждениях лидеров.

По словам чиновника, ЕС осталось делать "то, что мы всегда делаем", имея в виду написание "красивых заявлений".

Также саммит показал, где пересекаются войны в Иране и Украине.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал подход Европы к разворачивающемуся энергетическому кризису.

"Поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны", - подчеркнул он, добавив, что ЕС нужно покупать российскую нефть, чтобы "выжить".

Поэтому в отношении Ирана и Украины ЕС не достиг никаких результатов.

"Есть много вещей, вызывающих беспокойство в связи с этой войной на Ближнем Востоке, в то время как вето Орбана на кредит для Киева остается в силе, и мы чрезвычайно недовольны этим, как, конечно, и Украина", - заявил журналистам шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, покидая саммит.

Ранее стало известно, что Европа не намерена помогать Трампу в конфликте с Ираном. В частности, европейские лидеры опасаются быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают и который непопулярен среди их собственных граждан.

"До сих пор нет убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом. Вашингтон не консультировался с нами и не говорил, что необходима европейская помощь… Мы заявили, что пока продолжается война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, например, военными средствами", - подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа может помочь Трампу в вопросе Ирана в обмен на поддержку Украины. Он отметил, что вопрос о том, как укрепить Украину и заручиться поддержкой Трампа, является актуальным для Европы.

"У меня нет иллюзий относительно того, кто сможет убедить Трампа в чем-то. Если мне удастся убедить его хотя бы в одной идее из десяти, касающихся Украины, я считаю, что это хорошо", - добавил Стубб.

