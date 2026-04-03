Мировые цены на продукты растут из-за войны на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и удобрения.

Мировые цены на продовольствие в марте выросли под влиянием цен на энергоносители и увеличения транспортных расходов, связанных с войной на Ближнем Востоке.

Издание Bloomberg пишет, что индекс цен на продовольственные товары, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в марте составил в среднем 128,5 пункта, что на 3 пункта выше показателя за февраль, поскольку последствия войны в Иране сказываются на цепочках поставок.

Это второй подряд рост индекса, который отслеживает цены на зерно, сахар, мясо, молочные продукты и растительное масло, после того, как в феврале он вырос впервые за пять месяцев.

Хотя индекс отслеживает цены на сырьевые товары, а не розничные цены, этот рост сигнализирует о том, что продовольственная инфляция может сохраниться, поскольку конфликт на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и удобрения, а также нарушает поставки зерна и ключевых сырьевых товаров через Ормузский пролив.

Наибольший рост цен наблюдался на растительное масло и сахар, хотя показатели по мясу, молочным продуктам и зерновым также выросли.

Война в Иране и ее влияние на продуктовую безопастность

Война на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис, который будет хуже того, что возник из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ведь дефицит удобрений угрожает производству продовольствия на многих континентах.

При этом именно в развивающихся странах ожидается самый стремительный рост цен на продукты питания.

