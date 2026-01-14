Украина близка к полной остановке экспорта подсолнечного масла через порты

Экспорт украинского подсолнечного масла через порты Большой Одессы на Черном море почти полностью остановился, сообщает LIGA.net.
Этому предшествовали масштабные обстрелы российскими оккупантами маслоперерабатывающей инфраструктуры. Еще в декабре 2025 года были уничтожены портовые резервуары Allseeds в Южном и маслозавод Kernel в Черноморске.
5 января был поражен маслозавод Bunge в Днепре, где производили продукцию торговой марки "Олейна". 300 тонн масла вылились прямо на проезжую часть. 7 января враг снова нанес удары по объектам в портах Южный и Черноморск.
Несмотря на ожидания роста цен из-за утраченных мощностей, в январе стоимость подсолнечного масла, наоборот, несколько снизилась. Главным фактором, повлиявшим на это, стала остановка экспортных отгрузок.
Автомобильные перевозки не способны обеспечить экспортные потребности украинских аграриев и стоят слишком дорого. За первую декаду января этим способом за границу было отправлено 1 350 тонн масла. В то же время вместимость обычного судна составляет 12–15 тысяч тонн, то есть в десять раз больше.
Почти полное отсутствие экспорта означает отсутствие и валютной выручки для Украины. Ухудшение торгового баланса ослабляет гривню по отношению к мировым валютам. Страдает рентабельность подсолнечной отрасли Украины.
Главные вызовы для масличной отрасли Украины в 2026 году
Сейчас Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире. Однако нас активно догоняет Россия. По оценкам исполнительного директора ПУСК Александра Буюкли, по объемам производства продукта страна-агрессор уже опережает Украину – однако при этом имеет большой внутренний рынок с достаточным спросом.
С июля по октябрь 2025 года Украина экспортировала около 1,3 млн тонн подсолнечного масла, хотя обычный показатель в прошлые годы составлял 2 млн тонн. При этом в этом году урожайность подсолнечника упадет до самого низкого уровня за 12 лет, прогнозируют аналитики рынка.
Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук заявил, что в целом подсолнечное масло и шрот обеспечивают Украине около 15% общей валютной выручки. По его словам, российские оккупанты сейчас сознательно пытаются уничтожить отрасль.