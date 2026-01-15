В результате удара баллистикой по порту 'Черноморск' произошла утечка масла, есть раненый

Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.

Российская армия сегодня нанесла ракетный удар по инфраструктуре морского порта "Черноморск" в Одесской области – у причала находилось гражданское судно, есть раненый.

Как передает корреспондент УНИАН, во время воздушной тревоги мониторинговые каналы предупредили, что в сторону Одесской области враг запустил баллистическую ракету. Вскоре был слышен мощный взрыв.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что баллистической ракетой атакован причал порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты

"К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь", - добавил чиновник.

По его данным, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара повреждены три контейнера и произошла утечка масла, для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.

"Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность", - подчеркнул министр.

Он заверил, что в настоящее время все соответствующие службы работают на месте.

Удары по портам Одесской области

1 января армия РФ нанесла дронный удар по двум украинским портам - Измаильскому и Одесскому. В результате обстрела были повреждены причалы, портовая техникв, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры.

7 января РФ нанесла удары дронами и ракетами по портам "Черноморск" и "Пивденный". В результате погибли два человека.

