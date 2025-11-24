Урожай подсолнечника в этом году будет меньше и худшего качества.

С каждым сезоном Украина приближается к потере статуса крупнейшего поставщика подсолнечного масла в мире. По этому показателю нас догоняет страна-агрессор Россия, предупреждает партнер Sunstone Brokers Сергей Репецкий в комментарии изданию Latifundist.

"Мы не диктуем цены больше нигде, кроме Европы. Мы уже не номер один ни в Китае, ни в Турции, ни в Индии. Надо нам немножко "снять корону", потому что многие до сих пор думают, что весь мировой рынок подсолнечного масла зависит от украинского продукта. Аргентинский урожай за последние 2 года вырос на 43%, российский на 20%, тогда как Украина потеряла 35% урожая подсолнечника", - констатирует Репецкий.

По его словам, РФ тоже сталкивается с уменьшением урожайности подсолнечника, но в этом сезоне может собрать 17,5-18 млн тонн урожая. Экспорт масла Москвой специалист оценивает в 4,5 млн тонн, что почти равно украинскому экспорту, говорит он.

Видео дня

Для сравнения, по итогам 2024-2025 маркетингового года (с июля 2024 по июнь 2025 года) Украина экспортировала 4,73 млн тонн подсолнечного масла.

Россияне, в частности, вытесняют украинское масло из Китая и Индии, подтверждает главный трейдер Getreide AG Ukraine Константин Таранов. Он добавил:

"Мир быстро меняется. Мы почему-то решили, что Украина вечно будет лидером по экспорту масла. Нет, вот уже в этом сезоне так не получается".

Проблемы нынешнего урожая украинского подсолнечника в этом году

В этом году, говорит Таранов, урожай подсолнечника изначально оценивался в 13,5 млн тонн. Однако уже сейчас можно констатировать, что фактический доступный урожай ограничится лишь 10 млн тонн по сравнению с 10,2 млн тонн в прошлом году.

Кроме того, в этом году влажность урожая будет выше, чем в прошлом году. Тогда подсолнечник собирали со средней влажностью 7%. Сейчас она намного больше, соответственно, сушка потребует дополнительных затрат со стороны фермеров.

К тому же, у до сих пор не собранного подсолнечника, а это 8% необмолоченных площадей, слишком высокая кислотность. Это сильно снижает качество производимого из него масла.

Наконец, подсолнечник в этом году имеет и меньшую на 2% масличность. Год назад она составляла рекордные 50-52%, теперь масличность прогнозируют на уровне 48-50%.

Спрос на подсолнечник в целом падает по всему миру уже несколько лет. На мировом рынке масличных, говорят эксперты, пальмовое, соевое и рапсовое масла постепенно вытесняют подсолнечное.

Ситуация с подсолнечником и масличными в Украине в этом году

В маркетинговом сезоне 24/25, который длился с июля 2024 года по июнь 2025 года, урожай подсолнечника в Украине сократился на 20% по сравнению с предыдущим сезоном. Этот урожай стал худшим за восемь лет. Экспорт подсолнечного масла при этом сократился на 24%.

В конце октября Нацбанк существенно ухудшил свой общий прогноз по масличным культурам на этот год. Фермеры в Украине будут больше отдавать предпочтение зерновым и зернобобовым, в частности кукурузе, считает регулятор. Такую же тенденцию прогнозируют и в 2026-2027 годах.

Вас также могут заинтересовать новости: