Украинский экспорт обвалился из-за российских атак, – Reuters

Россия усиливает авиаудары по черноморским портам Украины.

Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года сократили их пропускную способность и нанесли ущерб украинскому экспорту сельскохозяйственной продукции и руды. Одесская область, где расположен крупный судоходный узел, находится под ударами с первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Украина, которая отгружает около 90% всего своего экспорта через этот судоходный узел, смогла наладить работу собственного "морского коридора": суда держатся ближе к побережью, а российский флот сдерживают с помощью морских дронов. Впрочем, в декабре Россия резко усилила интенсивность атак на черноморские порты, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации в материале, в декабре российские удары повредили 13 гражданских судов – преимущественно балкеров, которые обычно используются для перевозки зерна и железной руды, являющихся основными экспортными товарами Украины.

По подсчетам издания, это составляет почти 10% от общего количества судов, подвергшихся ударам с начала войны четыре года назад. Источник в транспортной отрасли, пожелавший остаться анонимным, сообщил СМИ, что удары по портам Одесской области за последние несколько месяцев сократили их экспортную способность до 30% по сравнению с довоенным уровнем.

Атаки на портовую инфраструктуру нанесли ущерб местному бизнесу, вынуждая компании снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Постоянные отключения электроэнергии, вызванные российскими ударами по энергетическому сектору, дополнительно осложняют ситуацию, а в отдельных случаях делают производство нерентабельным.

Данные, с которыми ознакомилось Reuters, свидетельствуют, что из-за авиаударов в декабре порты смогли отгрузить только около трех четвертей запланированного экспорта. В январе этот показатель восстановился до 84%, когда интенсивность атак снизилась.

По данным Министерства экономики, в ноябре Украина экспортировала 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции. В декабре, на пике российских атак, объем снизился до 3,7 млн тонн и оставался на этом уровне в январе.

В феврале, когда атаки на порты уменьшились, аграрный экспорт Украины несколько вырос. За первые 17 дней февраля отгрузки увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом января – до около 1,4 млн тонн.

Вторым по объему экспортным товаром Украины является железная руда, большая часть которой поставляется в Китай.

Аналитики GMK Center сообщили, что экспорт руды в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В декабре он оставался стабильным, а в январе снова снизился − на 7,5%.

Причиной падения экспорта стали рост логистических расходов в Украине вместе со снижением цен на железную руду в КНР.

Отметим также, что с конца 2025 года Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру. Министр инфраструктуры Алексей Кулеба заявил, что с начала 2026 года Россия нанесла уже 266 ударов по поездам и объектам железной дороги.

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что продукция аграриев обеспечила более половины общего экспорта Украины в прошлом году. Существенно вырос экспорт агропродукции с добавленной стоимостью, в частности товаров перерабатывающей промышленности.

В целом Украина экспортировала продукции АПК на 22,71 млрд долларов и импортировала – на 9,12 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом общие показатели ухудшились: экспорт уменьшился на 9%, а импорт вырос сразу на 13%.

Доля ЕС в экспорте украинской агропродукции, по предварительным оценкам, уменьшилась с 52% в 2024 году до 49%. Основными товарами для продажи за рубеж стали подсолнечное масло (5,2 млрд долл.), кукуруза (3,9 млрд долл.) и пшеница (3 млрд долл.).

