В Украине обвалились цены на популярный сезонный овощ: сколько стоит килограмм

Отмечается, что огурцы уже продают в среднем на 20% дешевле, чем годом ранее.

Цены в Украине на тепличные огурцы на этой неделе резко снизились. Удешевление связано с увеличением предложения овоща из летних теплиц из южных и западных областей.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сегодня в основном огурцы продают по 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), что в среднем на 33% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что обвал цен пришелся на последние недели реализации овоща первого севооборота, что считается положительным фактором для производителей. Сейчас в ряде украинских тепличных комбинатов ведутся работы по зачистке, а к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета.

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В то же время фермеры уже реализуют огурец в среднем на 20% дешевле, чем годом ранее.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Varus салатный овощ отпускают по 54,90 грн/кг.

При этом в АТБ огурцы можно купить по 59,89 грн/кг.

В то же время в "Сильпо" цены стартуют от 49,50 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на клубнику в Украине продолжают снижаться. Особенно быстро дешевеет ягода в южных и центральных регионах страны. Общий тренд связан с наступлением теплой солнечной погоды, что благоприятно влияет на созревание клубники в хозяйствах.

При этом цены на черешню от украинских производителей также продолжают падать и сейчас стоит в среднем на 23% меньше, чем в конце прошлой недели.

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