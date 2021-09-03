В Национальном природном парке "Слобожанский" нашли 9 умерших животных.

На Харьковщине вводятся карантинные ограничения в связи со случаем африканской чумы свиней.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковской ОГА.

Вспышка болезни зафиксирована 1 сентября в Национальном природном парке "Слобожанский" Богодуховского района. Там было найдено 9 умерших животных.

Как отметил главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко, отобранные у животных пробы были направлены в региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

"2 сентября мы получили экспертизу о подтверждении диагноза африканской чумы свиней. Поэтому было вынесено распоряжение об установлении временных карантинных ограничений по АЧС", - сообщил Волошко.

В частности, были установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определили границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, к которой относится территория НПП "Слобожанский", часть населенных пунктов с. Оленовское, с. Мурафа, с. Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определили границы временной зоны наблюдения - радиусом 10 км от внешних границ зоны защиты.

Читайте также"Происходит что-то странное": у берегов Нидерландов находят десятки мертвых морских свинейКроме того, будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения. К тому же решили временно запретить перемещение живых свиней из карантинных зон.

Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой.

Что такое африканская чума свиней

Африканская чума свиней - это высокозаразная вирусная болезнь. Проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Смертность, в зависимости от течения болезни, может быть от 50% до 100%. Животные, которые переболели и выжили, остаются пожизненными вирусоносителями. Для человека африканская чума свиней безопасна.

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Автор: Инна Андалицкая