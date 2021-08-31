Заболевание свиней выявлено в одном из подсобных хозяйств.

Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в городе Молочанск Запорожской области, в населенном пункте введен карантин.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Читайте такжеУкраина запретила ввоз свинины из Евросоюза

Отмечается, что заболевание свиней выявлено в одном из подсобных хозяйств.

"В месте вспышки находилось 10 голов свиней, из них погибла 1 голова (подозревалась в заболевании АЧС). Специалисты Госпродпотребслужбы провели отбор патматериала для исследования на АЧС в лаборатории... Лаборатория установила положительный результат на АЧС", – говорится в сообщении.

После этого местная Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение об установлении карантина в Молочанске с 28 августа.

В неблагополучном пункте выставлены карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция двора и транспортных средств и тому подобное.

Африканская чума свиней:

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье больных свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

Автор: Анна Нагорная