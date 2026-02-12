Бойфренд Дженнифер Энистон растрогал сеть откровенным обращением к любимой (фото)

Похоже, пара переживает лучшие свои времена.

В среду, 11 февраля, американская актриса Дженнифер Энистон отпраздновала 57-й день рождения, а бойфренд звезды Джим Кертис публично поздравил ее с праздником.

50-летний гипнотерапевт посвятил Энистон трогательный пост в Instagram, опубликовав их романтические фотографии. На первом фото влюбленные искренне смеются, обнявшись на палубе лодки, а на втором - целуются. Подписал снимки он кратко:

"С Днем рождения, моя любовь".

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и оставили множество восторженных комментариев их паре, отметив, что очень счастливы за звезду "Друзей" и ее возлюбленного.

Видео дня

Напомним, о своих отношениях пара официально сообщила в ноябре 2025 года - тогда Энистон опубликовала фото с Кертисом в день его рождения. Зимой мужчина рассказал СМИ, что их с актрисой познакомили общие друзья, их отношениям уже почти год.

Слухи о романе появились еще в июле 2025 года, когда пару заметили на Майорке в Испании вместе с Джейсоном Бейтманом, его женой Амандой Анкой и Эми Шумер. Инсайдеры рассказывали журналистам, что Энистон действительно увлечена Кертисом, хотя друзья предупреждают ее о "красных флажках" в прошлом этого мужчины. Теперь же влюбленные все чаще делятся общими моментами публично.

Вас также могут заинтересовать новости: