Бензиновые автомобили разлетаются, как горячие пирожки: названы ТОП-5 моделей в Украине

В январе автопарк нашей страны вырос на 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 40% превышает показатели прошлого года.
Портал "УкрАвтопром" сообщает, что количество новых легковых автомобилей в общем количестве бензиновых авто составило 1,7 тысячи единиц (+5%), тогда как количество подержанных достигло 9,7 тысячи (+49%).
Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson. Украинцы ценят автомобиль за хорошее соотношение цены и качества, надежную подвеску, адаптированную к плохим дорогам, а также за богатое оснащение.
ТОП-5 новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС:
- Hyundai Tucson – 183 единицы.
- Mazda CX-5 – 139.
- Škoda Kodiaq – 75.
- Škoda Octavia – 70.
- Suzuki SX4 – 67.
Среди импортированных подержанных бензиновых автомобилей лидером стал Volkswagen Golf. Это классика мирового авторынка, которую ценят за надежность, качество, комфорт, универсальность и, конечно, доступную цену.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых автомобилей:
- Volkswagen Golf – 649 единиц.
- Volkswagen Tiguan – 560.
- Nissan Rogue – 553.
- Audi Q5 – 542.
- Škoda Octavia – 337.
Автомобильный рынок Украины – другие новости
В течение прошлого месяца автопарк Украины пополнился 2336 легковыми гибридными автомобилями (HEV и PHEV), что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди новых легковых автомобилей в сегменте гибридов первенство завоевал кроссовер Toyota RAV4.
Кроме того, по итогам прошлого месяца на десять самых популярных моделей пришлось 37% украинского рынка новых легковых автомобилей. Лидером продаж в этом сегменте стал компактный кроссовер Renault Duster.