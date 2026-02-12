Бензиновые автомобили разлетаются, как горячие пирожки: названы ТОП-5 моделей в Украине

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson.

В январе автопарк нашей страны вырос на 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 40% превышает показатели прошлого года.

Портал "УкрАвтопром" сообщает, что количество новых легковых автомобилей в общем количестве бензиновых авто составило 1,7 тысячи единиц (+5%), тогда как количество подержанных достигло 9,7 тысячи (+49%).

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson. Украинцы ценят автомобиль за хорошее соотношение цены и качества, надежную подвеску, адаптированную к плохим дорогам, а также за богатое оснащение.

ТОП-5 новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson – 183 единицы. Mazda CX-5 – 139. Škoda Kodiaq – 75. Škoda Octavia – 70. Suzuki SX4 – 67.

Среди импортированных подержанных бензиновых автомобилей лидером стал Volkswagen Golf. Это классика мирового авторынка, которую ценят за надежность, качество, комфорт, универсальность и, конечно, доступную цену.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых автомобилей:

Volkswagen Golf – 649 единиц. Volkswagen Tiguan – 560. Nissan Rogue – 553. Audi Q5 – 542. Škoda Octavia – 337.

В течение прошлого месяца автопарк Украины пополнился 2336 легковыми гибридными автомобилями (HEV и PHEV), что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди новых легковых автомобилей в сегменте гибридов первенство завоевал кроссовер Toyota RAV4.

Кроме того, по итогам прошлого месяца на десять самых популярных моделей пришлось 37% украинского рынка новых легковых автомобилей. Лидером продаж в этом сегменте стал компактный кроссовер Renault Duster.

