Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины".

Соответствующий указ №111/2026 обнародован на сайте Офиса президента. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

"Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить президенту Украины проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в решении СНБО.

Гарантии безопасности и окончание войны

Как сообщал УНИАН, накануне глава государства объяснил, от чего зависит завершение войны России против Украины до июня. У президента спросили, считает ли он, что завершение войны может произойти до лета этого года. По словам Зеленского, это зависит не только от Украины.

"Зависит от Америки, которая должна давить. Извините, что говорю "должна", но по-другому не получается, - должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета", - сказал президент.

Он также объяснил, при каких обстоятельствах это может произойти. По его словам, поэтапность этого процесса для украинцев зависит прежде всего от гарантий безопасности.

