России не будет на заседании 'Совета мира' Трампа, - Захарова

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова добавила, что Москва продолжает работу по подготовке позиции в отношении этой организации.

Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", инициированного действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Telegram-канал ТАСС.

Издание процитировало заявление Захаровой о том, что на первом заседании, которое запланировано уже на 19 февраля, представителей России не будет.

Также представительница МИД РФ добавила, что Москва продолжает работу по подготовке позиции в отношении этой организации.

"Совет мира" Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что источники в США и дипломатических кругах сообщили Axios, что первое заседание "Совета мира" должно состояться в Вашингтоне 19 февраля.

Журналисты рассказали, что администрация США хочет использовать эту встречу для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе, а также для того, чтобы собрать средства на восстановление анклава.

Также известно, что заседание "Совета мира" планируют провести в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь. Один из собеседников добавил, что администрация Трампа начала проверять, кто из мировых лидеров может присутствовать на ней.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп, комментируя приглашение в "Совет мира" российского диктатора Владимира Путина, заявил, что у него есть несколько "спорных кандидатов, но это люди, которые выполняют свою работу". Он добавил, что эти люди имеют огромное влияние.

Стоит отметить, что глава Кремля заявлял, что Россия готова направить 1 млрд долларов в "Совет мира", чтобы закрепить за собой статус постоянного члена. Однако эти средства он предложил взять из замороженных в США российских активов.

Российский диктатор добавил, что Москва и Вашингтон обсуждают использование остальных замороженных в США российских средств для восстановления территорий, пострадавших в ходе развязанной им войны в Украине.

