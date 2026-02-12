Появился трейлер продолжения культового ситкома 'Клиника' (видео)

Героев ждут новые приключения в стенах Sacred Heart Medical Center.

ABC представил первый трейлер сериала-возрождения культового медицинского ситкома "Клиника", который получил название "Scrubs Revival".

В ролике можно увидеть знакомые лица, ведь Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон С. Макгинли, Джуди Рейес, Роберт Машио и Филл Льюис вернулись к своим ролям. Также к актерскому составу присоединились Ванесса Байер, Джоэл Ким Бустер, Ава Банн, Джейкоб Дадман, Дэвид Гридли, Лейла Мохаммади и Аманда Морроу.

Сериал, созданный Биллом Лоуренсом, впервые вышел на NBC в 2001 году. В центре сюжета оказался молодой врач Джон Дориан (Джей Ди), который делает первые шаги в медицине, пытаясь строить отношения с пациентами и сотрудничать с эксцентричными коллегами.

Телеканал NBC транслировал "Scrubs" в течение семи сезонов, после чего в 2008 году закрыл проект. Уже через год ABC подхватил сериал - восьмой сезон вышел в 2009-м, а девятый стартовал в 2010 году. После этого шоу окончательно завершили.

Шоураннерами проекта стали ветераны "Клиники" Тим Гоберт и Асим Батра. Исполнительными продюсерами также выступают Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок и Билл Лоуренс, а также Рэндалл Уинстон, Джефф Инголд и Лиза Катцер. Премьера состоится 25 февраля в 20:00 по восточному и тихоокеанскому времени США.

