Отмечается, что Пекин ведет еще одно расследование по поводу демпинга.

Китай поставил три компании из Европейского союза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину. Пекин предпринял этот шаг в рамках торговой войны после того, как ЕС заявил о ведении новых пошлинах на китайские электромобили.

Издание Bloomberg пишет, что на последнем этапе проверки Пекин выбрал датские компании Crown A/S, Vion Boxtel BV и Litera Meat S.L.U. - трех крупнейших экспортеров свинины из ЕС в Китай - для определения факта демпинга и оценки ущерба, нанесенного внутреннему сектору. Эти компании должны в установленном порядке представить полные и точные ответы на вопросники, которые им выдал Китай.

Компания Danish Crown заявила, что сохранит "полную приверженность и прозрачность" в ходе расследования и рассчитывает на "постоянное конструктивное сотрудничество" со всеми соответствующими органами и сторонами.

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Китай также выбрал 24 отечественных производителя свинины, в том числе 20 с наибольшим объемом убоя, для определения ущерба от возможного демпинга.

Торговые войны ЕС и Китая - главные новости

Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей с аккумуляторами из Китая, потому что они создают угрозу экономического ущерба производителям BEV в ЕС.

Кроме того, ЕС разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн-магазинах Temu и AliExpress, а также в розничном магазине одежды Shein. Данное решение должно остановить всплеск некачественных товаров из Китая в ЕС.

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