Только этот знак Зодиака вот-вот покончит с годами испытаний и обретет счастье

После 13 февраля 2026 года один знак Зодиака окончательно выйдет из затяжного сложного периода. Профессиональный астролог Эван Натаниэль Грим отметил, что представители этого знака завершили крайне мрачный этап своей жизни, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Он подчеркнул, что на протяжении долгих лет они молча переносили трудности, однако теперь почти восстановили внутренние силы и вскоре снова почувствуют устойчивость и облегчение. По его словам, несмотря на ощущение неопределенности, их жизненный вектор уже сменился – вместо испытаний постепенно начнут приходить благоприятные возможности.

Речь идет о Весах. В последнее время рожденные под этим знаком ощущали внутренний дисбаланс и усталость от постоянного давления обстоятельств. Однако Грим объяснил, что после 13 февраля ситуация кардинально изменится, поскольку Сатурн и Нептун покинут неблагоприятный сектор гороскопа – зону, традиционно связанную с ограничениями и испытаниями.

Астролог уточнил, что транзит Сатурна, планеты дисциплины и ответственности, оказался для Весов тяжелым и во многом неблагодарным. Он отметил, что этот период требовал огромных усилий, но далеко не всегда приносил признание. При этом Грим добавил, что даже в сложностях был скрытый смысл: многие Весы сумели укрепить профессиональные навыки или заняться своим здоровьем. Однако, по его словам, их труд нередко подвергался критике, и даже максимальная отдача не всегда давала желаемый результат.

С 13 февраля, когда Сатурн перейдет в знак Овна, напряжение начнет спадать. Весы ощутят больше свободы действий и внутреннего пространства. Астролог объяснил, что совокупность новых астрологических влияний снизит уровень сопротивления во внешней среде: препятствий станет меньше, рабочие процессы упростятся, а эффективность возрастет. Он подчеркнул, что жизнь постепенно войдет в более гармоничное русло.

При этом Грим предупредил, что перемены могут быть не моментальными. Он отметил, что позитивные сдвиги сначала могут ощущаться едва заметно. Однако до 18 февраля продолжается сезон Водолея, и его кооперативная, более легкая энергия поможет Весам свободнее выражать себя и быстрее почувствовать облегчение.

Астролог также подчеркнул важность последовательности и самообладания. Он объяснил, что, несмотря на усталость и желание отступить, именно сейчас необходимо сохранять концентрацию. По его словам, приложенные усилия вскоре начнут приносить плоды. Грим посоветовал сосредоточиться на конкретных шагах, искать здоровые способы справляться со стрессом и уже сейчас продумывать дальнейшие планы.

Даже если обстоятельства пока не полностью благоприятны, это не повод опускать руки. Период восстановления уже запущен, и после 13 февраля Весы постепенно войдут в более светлый и продуктивный этап своей жизни.

