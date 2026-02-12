Назван самый загруженный аэропорт мира: кто возглавил рейтинг

Город при этом борется с ростом транспортной нагрузки и стоимости жизни.

Международный аэропорт Дубая закрепил статус самого загруженного авиационного узла мира, обслужив рекордные 95,2 миллиона пассажиров в 2025 году.

Как пишет The Independent, в Дубае на 5% выросло количество туристов по сравнению с прошлым годом. Эмират принял беспрецедентное количество посетителей – 19,6 млн человек, что стало третьим подряд годом рекордного количества прибывших.

Этот аэропорт стабильно наращивает показатели. Для сравнения, в 2024 году он обслужил 92,3 млн пассажиров, в 2023 году – 86,9 млн. До пандемии, в 2019 году, пассажиропоток составлял 86,3 млн, а в 2018 году – 89,1 млн.

Видео дня

Самым популярным направлением для вылета пассажиров оставалась Индия – 11,9 млн пассажиров. Далее следуют Саудовская Аравия (7,5 млн) и Великобритания (6,3 млн). В целом аэропорт сотрудничает со 108 авиакомпаниями, которые выполняют рейсы в 291 город в 110 странах.

В то же время город борется с ростом транспортной нагрузки и стоимости жизни, что создает дополнительное давление как на граждан ОАЭ, так и на иностранцев, работающих в стране.

В перспективе власти планируют перенести основные операции в другой международный аэропорт Аль-Мактум, расположенный примерно в 45 км от города. После модернизации стоимостью около 35 млрд долл. перенос запланирован на 2032 год.

Последние новости мировой авиации

12 февраля авиакомпания Deutsche Lufthansa AG отменила сотни рейсов, вылетавших из немецких аэропортов. Причиной тогда стала однодневная забастовка, которую устроили пилоты и бортпроводники в ответ на затянувшиеся переговоры по заключению коллективного договора.

11 февраля стало известно, что венгерский лоукостер Wizz Air решил расширить действие новой услуги Wizz Class "бизнес-класса" на всю свою маршрутную сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: