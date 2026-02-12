Летели баллистика и дроны: Воздушные силы сказали, сколько вражеских целей сбили ночью

Несмотря на ликвидацию российских целей, зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА.

В ночь на 12 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Украине, применив более 20 баллистических ракет и почти 220 дронов, есть попадания.

Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ. Речь идет о том, что с 18:00 среды (11 февраля) противник атаковал Украину 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской областей (РФ), временно оккупированного Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Донецкой области. Также враг запустил по Украине 219 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, Гвардейское – временно оккупированный Крым. Как уточняют в ВСУ, около 150 из названного количества дронов – "Шахеды".

Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 213 воздушных целей", - говорится в сообщении.

В частности, это 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300; управляемая авиационная ракета Х-59/69; 197 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас".

Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Сейчас, по данным Воздушных сил, атака продолжается - в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Ночная атака на Украину

Как писал УНИАН, ночью 12 февраля армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, в Дарницком районе ракета попала в частный дом, в Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку. Также в Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле жилого дома. Два человека получили ранения.

В Днепре в результате атаки РФ повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города, вспыхнул пожар. Ранены 4 человека, среди которых – младенец и 4-летняя девочка.

В Одессе в результате дронной атаки пострадал человек. Разрушениям подверглась жилая и энергетическая инфраструктура, вспыхнули пожары. Повреждены 9-этажный жилой дом, рынок, супермаркет. Часть города осталась без света и воды.

