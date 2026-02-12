'Готика' возвращается – ремейк культовой RPG получил дату выхода и новый трейлер

Изначально ее хотели выпустить к 25-летию серии в начале года, но не успели.

THQ Nordic и Alkimia Interactive опубликовали новый трейлер предстоящего ремейка культовой RPG "Готика". В ролике показали геймплейные кадры, а также раскрыли точную дату выхода.

Изначально разработчики хотели выпустить обновленную версию к 25-летию серии в начале года, но не успели. Теперь релиз Gothic 1 Remake намечен на 5 июня 2026 года. Поиграть в нее можно будет на ПК, Xbox Series и PS5.

Новый трейлер демонстрирует боевые механики игры, которые осовременили с учетом текущих тенденций, различных монстров (от гигантских пауков и горгулий до оживших скелетов), а также некоторые элементы сюжета. Игроков ждет знакомая история Безымянного героя, оказавшегося внутри магического барьера.

Видео дня

Игра заметно разрослась – разработчики обещают 50+ часов контента, динамичный мир, реагирующий на действия игрока и "верность духу оригинала". Меж тем все желающие могут оценить демо-версию Gothic 1 Remake в Steam и на консолях.

Также в первой половине 2026 года ожидается релиз классической трилогии "Готики" на консолях PlayStation и Xbox. Сборник будет включать Gothic Classic, Gothic II Complete Classic с дополнением Night of the Raven и Gothic 3.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля пройдет новая State of Play – она растянется минимум на час. По слухам, могут показать новый God of War в формате 2.5D, третью часть ремейка Final Fantasy 7 и поделиться подробностями о Marvel's Wolverine.

Вас также могут заинтересовать новости: