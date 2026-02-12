Смартфоны Galaxy S26 фактически представили: известны все характеристики и цены

Презентация нового флагманской линейки состоится 25 февраля.

Samsung официально объявила, что презентация Galaxy Unpacked состоится 25 февраля. Мероприятие посвятят Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, ИИ-фишкам Galaxy AI, также могут представить наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro.

Свежая утечка от WinFuture дает возможность взглянуть на полный перечень характеристик всей линейки Galaxy S26 за несколько недель до анонса.

Самым заметным отличием станет чипсет: базовые модели S26 и S26 Plus получат первый в индустрии 2-нм чип Exynos 2600, обещающим прирост производительности на 15-20%. Флагманской модели S26 Ultra достанется разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Все устройства получили поддержку беспроводной зарядки Qi2 (однако без встроенных магнитов) мощностью 15/25 Вт, минимум 12 ГБ оперативной памяти и будут работать из коробки на One UI 8,5.

Galaxy S26: 6,3-дюймовый LTPO-OLED экран, 2340×1080, 1-120 Гц, Corning Gorilla Armor 2, 10-ядерный Exynos 2600, аккумулятор емкостью 4300 мАч, проводная зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, старые матрицы на 50/12/10 Мп, фронталка 12 Мп, от 999 евро за версию 12+256 ГБ.

Galaxy S26+: 6,7-дюймовый LTPO-OLED экран, 3120×1440, 1-120 Гц, Corning Gorilla Armor 2, 10-ядерный Exynos 2600, аккумулятор 4900 мАч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, старые матрицы на 50/12/10 Мп, фронталка 12 Мп, от 1269 евро за версию 12+256 ГБ.

Galaxy S26 Ultra: 6,9-дюймовый LTPO-OLED экран, 3120×1440, 1-120 Гц, Corning Gorilla Armor 2, функция Privacy Display, 8-ядерный Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 5000 мАч, проводная зарядка 60 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, основная камера 200 Мп, телеобъективы с 3- и 5-кратным зумом, широкоугольная камера 50 Мп, стилус S Pen, от 1469 евро за версию 12+256 ГБ.

Ранее появилась информация, что Samsung готовит для Galaxy S27 Ultra крупное обновление камеры. Тогда как S26 Ultra, который анонсируют в феврале 2026 года, получить лишь незначительный апгрейд.

Накануне Samsung официально завершила поддержку линейки Galaxy S21 – январский патч безопасности стал последним для моделей S21, S21+ и S21 Ultra.

