'Фламинго' нанесли удар по арсеналу с ракетами и боеприпасами в РФ, - подтверждение Генштаба

В результате атаки зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией.

Силы обороны применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" с целью снижения наступательного потенциала российского агрессора. В частности, удалось поразить арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Волгоградской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" в действии

"В ночь на 12 февраля в районе населенного пункта Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Видео дня

"Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго"", - отмечается в сообщении.

В частности, зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

Впрочем, масштабы ущерба уточняются.

Другие попадания

Кроме того, сказано, что в населенном пункте Мичуринск (Тамбовская область, РФ) поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем – "Мичуринский завод Прогресс". Это предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.

Как добавили в Генштабе, по предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенных пунктов Терпение и Розовка, поражены склады боеприпасов врага.

Последствия поражения Волгоградского НПЗ

Кроме того, как отметили в Генштабе, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка.

Атаки вглубь РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года стало известно, что Украина с целью нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Боевая часть ракеты весит 1150 кг и имеет дальность полета более 3 тыс км.

5 февраля стало известно, что Силы обороны Украины нанесли ракетные удары "Фламинго" по полигону "Капустин Яр", откуда Россия запускала баллистические ракеты типа "Орешник".

Вас также могут заинтересовать новости: