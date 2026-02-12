Галкин удивил сеть новыми фото с 76-летней Пугачевой

Юморист поделился совместными снимками с женой.

Известный российский юморист Максим Галкин, который недавно кардинально изменил свой имидж, показал новые фото со своей женой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой.

Не секрет, что звездная пара осудила кровавую политику диктатора и уехала из РФ вместе с детьми в начале полномасштабного вторжения. Сейчас супруги находятся на Кипре. В своем Instagram комик решил опубликовать новые совместные фото с Пугачевой. Они позировали на камеру, нежно обнимая друг друга.

Также Галкин сделал портретное фото певицы. На нем Алла Борисовна сидит в кафе, держа белую чашку в руке.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами звездную пару в комментариях и отметили, что артистка выглядит очень молодо:

"Какие вы красивые"

"Алла, вас легко спутать с дочерью Кристиной. Очень красивая"

"Это ваша девушка, Максим?"

"Какие счастливые. А Алла, как всегда, просто прекрасна".

