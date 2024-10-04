В Китае уже пригрозили ввести пошлины на автомобильную и молочную продукцию Европы.

В пятницу, 4 октября, Европейский Союз ввел пошлины в 45% на электромобили из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что несмотря на то, что "за" проголосовали лишь 10 стран-членов ЕС, этого хватило для принятия решения, ведь не поддержали эту инициативу только 5 стран - это Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения.

Издание прогнозирует, что введение таких пошлин усилит напряженность в торговых отношениях ЕС с Китаем. Решение было принято после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность.

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В Пекине уже опровергли соответствующую информацию, зато пригрозили ввести пошлины на европейские молочные продукты, бренди, свинину и автомобильный сектор. При этом в Европейской комиссии заявили, что работают над поиском компромисса:

"ЕС и Китай продолжают упорно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с ВТО, адекватным в решении проблемы нечестного субсидирования, установленного расследованием Комиссии, которое подлежало бы контролю и выполнению".

Введение пошлин на китайские электромобили: что известно

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление из-за пошлин на электромобили КНР. По его словам, в случае принятия соответствующего решения Евросоюз вступит с КНР в "экономическую холодную войну".

Как сказал Орбан, дополнительные пошлины являются "огромной угрозой" для Венгрии, которая значительно зависит от экспорта немецких электромобилей, работающих на китайских аккумуляторах.

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