Кобры 'автостопом' захватывают новые территории Индии, – исследование

Исследователи обнаружили, что королевские кобры могут случайно "путешествовать" на товарных и пассажирских поездах, оказываясь в непригодных для жизни районах Гоа.

Королевские кобры в Индии могут расширять свой ареал благодаря одной из самых оживленных железнодорожных сетей в мире. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие более двух десятилетий данных и зафиксировавшие случаи появления змей в неожиданных местах – в частности, вблизи крупных железнодорожных коридоров, пишет The Independent.

Речь идет о королевской кобре Западных Гат (Ophiophagus kaalinga) – уязвимом виде, который обычно обитает во внутренних лесистых районах штата Гоа, вблизи рек и ручьев, вдали от популярных прибрежных зон. Однако новое исследование показало, что змеи появляются в районах, которые значительно хуже подходят для их естественного существования.

Анализ записей о спасении змей и проверенных местных сообщений за 2002–2024 годы выявил 47 мест пребывания O. kaalinga в Гоа – 18 на севере штата и 29 на юге. Пять из этих случаев были зафиксированы вблизи оживленных железнодорожных маршрутов.

Видео дня

"Примечательно, что пять записей о королевской кобре, которые встречаются вдоль оживленных железнодорожных коридоров, имели самую низкую прогнозируемую вероятность, как и предполагает наша модель", – отметили авторы исследования, опубликованного в журнале Biotropica.

Исследователи также обратили внимание на рост количества сообщений о змеях в поездах и на станциях. С распространением смартфонов и социальных сетей таких случаев стало больше. Три инцидента зафиксировали в течение одного 30-дневного периода, а "многие другие появились в социальных сетях".

Ученые предполагают, что змеи могут попадать в вагоны случайно – в частности из-за наличия грызунов и других змей, которые являются их добычей, а также благодаря возможности спрятаться во время перевозок. В итоге это может способствовать непреднамеренному расширению ареала вида.

"Наши выводы свидетельствуют о другом, более пассивном механизме: железные дороги могут выступать не просто коридорами для активного движения, но и высокоскоростными каналами", – пишут исследователи.

По их словам, потенциал железных дорог непреднамеренно соединять популяции через иначе непригодные среды обитания является новым и недооцененным аспектом взаимодействия человека и дикой природы.

Кобры в неожиданных местах – последние новости

Как сообщал УНИАН, жительница Индии получила необычную доставку, а именно живую кобру, которая находилась в коробке вместе с контроллером Xbox, который она заказала в южном городе Бенгалуру. Ядовитая змея была приклеена к упаковочной ленте доставки Amazon India, поэтому не смогла нанести ей вред.

Женщине удалось снять видео инцидента и поделиться им в соцсетях, что вызвало беспокойство у других индийцев. Змею идентифицировали как окулярную кобру, которая происходит из штата Карнатака. Ее успешно поймали и отпустили на волю, сообщили в репортаже NDTV.

Вас также могут заинтересовать новости: