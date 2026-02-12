Восстановление теневых схем в экспорте металлолома ударит по евроинтеграции Украины, – политолог

Попытки отменить правительственное постановление о временной "нулевой" квоте на экспорт металлолома выглядят как шаг назад в борьбе с коррупцией. Об этом написал политолог Тарас Семенюк.

После громкого коррупционного скандала в энергетике Еврокомиссия значительно внимательнее мониторит ситуацию в ключевых секторах украинской экономики. Экспорт металлолома не является исключением, в частности, учитывая, что для беспошлинного экспорта в ЕС украинские компании получают сертификаты происхождения EUR.1, которые автоматически признаются Евросоюзом. При этом именно к процедуре их выдачи накопилось немало вопросов.

По словам Семенюка, решение правительства временно ограничить экспорт металлолома было направлено не только на стабилизацию внутреннего рынка, но и на прекращение возможных злоупотреблений. Он отмечает, что стремительный, в девять раз, рост экспорта стратегического сырья вряд ли можно объяснить только рыночными факторами.

Политолог подчеркивает, что попытки вернуть старые правила выглядят как попытки возродить теневые схемы. По его мнению, если это произойдет, последствия могут быть значительно шире, чем просто экономические потери, ведь речь идет о доверии ЕС к Украине как партнеру, который внедряет прозрачные и честные правила игры.

Отдельно Семенюк обратил внимание на заявления отдельных пророссийских польских политиков о возвращении к прежнему таможенному режиму торговли украинским ломом. В контексте евроинтеграции такие сигналы, по его словам, нельзя игнорировать.

"Европейская интеграция – это не только политические декларации, но и стандарты, прозрачность и нулевая терпимость к коррупции. И любые шаги назад в этом вопросе могут стоить слишком дорого", – подытожил политолог.

