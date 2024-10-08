Новый виток эскалации в торговой войне: Китай вводит пошлины на европейский коньяк

Отмечается, что даже на этом этапе все еще продолжаются переговоры между Пекином и Брюсселем.

Китай ввел пошлину на бренди из Европейского союза, что обострило торговое противостояние спустя несколько дней после решения ЕС увеличить пошлины на электромобили из Китая.

Издание Bloomberg пишет, что с 11 октября импортеры должны будут заплатить залог в размере до 39% от стоимости бренди из ЕС, говорится в заявлении Министерства торговли Китая. В документе, в частности, упоминаются европейские производители спиртных напитков, контролируемые компаниями Remy Cointreau SA и Pernod Ricard SA.

Китайские власти приняли такое решение после того, как на прошлой неделе ЕС принял решение ввести на пять лет пошлины до 45% на импорт электромобилей из Китая. Большая часть китайского импорта спиртных напитков поступает из Франции, которая проголосовала за введение тарифов на китайские авто. Переговоры между ЕС и Китаем продолжаются, и если они увенчаются успехом, то, возможно, ситуация изменится.

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Китай объявил об антидемпинговом расследовании в отношении европейского бренди в январе после начала расследования ЕС в отношении субсидий на электромобили. В августе Пекин заявил, что в ходе предварительного расследования найдены доказательства демпинга со стороны европейских производителей спиртных напитков, но тогда пошлины не ввели.

ЕС раскритиковал расследование Китая в отношении бренди и других товаров.

Торговая война между ЕС и Китаем - последние новости

4 октября Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая. Введение таких пошлин усилит напряженность в торговых отношениях ЕС с Китаем. Решение было принято после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность.

Ранее сообщалось, что производители электромобилей из Китая нашли хитрый способ, как обойти пошлины ЕС. Новое поколение производителей электрических авто решило объединиться с европейской промышленностью чтобы их машины считались не импортируемыми.

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