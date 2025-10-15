Мировая экономика переживает период нестабильности, поэтому будущие перспективы остаются мрачными, говорят специалисты.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о вероятности нового скачка мировых цен на продовольствие. Такой вывод эксперты сделали в октябрьском обзоре мировой экономики, опубликованном на портале Фонда.

Среди причин называют напряжение в торговых отношениях США и Китая, которое может привести к новым экспортным ограничениям, а также риск возникновения засух или паводков в ключевых регионах производства продуктов питания.

В Фонде предполагают, что приведенные причины могут изменить существующий тренд снижения мировых цен на продукты. Так, с марта по август этого года индекс цен на продукты питания и напитки МВФ потерял 4,8%.

В частности, зерновые подешевели на 11,1%, благодаря высоким прогнозам и урожаям в США и Южной Америке. Так же рекордные урожаи в Бразилии и США обвалили на 11,9% цены на кукурузу.

Цены на продукты в мире и Украине

По информации ООН, мировые цены на продукты несколько снизились в сентябре по сравнению с августовскими. Причем цены на различные группы товаров двигались разнонаправленно.

Так, стоимость сахара достигла самого низкого уровня с марта 2021 года благодаря улучшению прогнозов производства в Бразилии, Индии и Таиланде. А вот мировые цены на мясо в сентябре достигли максимального значения.

При этом все растительные культуры подешевели. Стоимость пшеницы снижается третий месяц подряд из-за хороших урожаев и слабого спроса. Цены на кукурузу и на рис также просели.

Тем временем цены на продукты в Украине выросли в среднем на 20-30% по сравнению с сентябрем 2024 года. Причем наиболее ходовые продукты, такие как подсолнечное масло, курятина и куриные яйца, подорожали еще сильнее.

