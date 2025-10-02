Несмотря на расширение площадей под посевы урожайность остается довольно низкой.

С июля 2024 года по июнь 2025 года Украина собрала на 20% меньший урожай подсолнечника, чем в предыдущем сезоне. Это самый низкий урожай с 2016/17 маркетингового года, отмечает аналитик масличного рынка Светлана Купреева с портала УкрАгроКонсалт.

Посевные площади в завершившемся сезоне сократились лишь на 2%, но на объемы урожая повлияла урожайность, которая уменьшилась на 18% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом.

Соответственно сократился и экспорт подсолнечного масла - он достиг самого низкого уровня с 2016/17 маркетингового года. Но экспорт масла просел еще сильнее, чем урожай - по сравнению с 2023/24 маркетинговым годом он сократился на 24%.

"В целом 2024/25 маркетинговый год можно охарактеризовать как кризисный, что привело к балансировке между ограниченными ресурсами и стремлением удержать позиции Украины на мировом рынке продуктов переработки подсолнечника", - констатирует Купреева.

Относительно прогнозов на новый 2025/26 маркетинговый год, который продлится до 30 июня, аналитик отмечает большую вероятность реализации пессимистического сценария.

Сейчас площади посевов культуры растут за счет привлекательной цены на подсолнечник в прошлом неурожайном году. Однако надежды, что продвижение сбора урожая на север и запад значительно улучшат урожайность, не оправдываются. Она растет, но остается довольно низкой.

Поэтому, по прогнозам, площади под посевы подсолнечника должны вырасти на 3,3%, а урожай при этом - всего на 3%.

Урожай в Украине 2025 - последние новости

Из-за плохого урожая в этом году, который стал следствием засушливого лета и смещения сроков его сбора, в Украине возник дефицит хрена. В результате предложение острого соуса на полках украинских маркетов существенно уменьшилось, а кое-где он совсем исчез.

В то же время можно быть спокойным за картофель, поскольку урожай этого овоща должен, по прогнозам, превзойти прошлогодний на 10-15%. Таким образом объективных оснований для подорожания картофеля пока нет.

