Украина теряет основной рынок сбыта кукурузы из-за задержки уборочной кампании. По состоянию на середину октября было намолочено 4,9 млн тонн культуры по сравнению с 13,2 млн тонн за аналогичный период 2024 года, сообщает брокерская контора Spike Brokers.

Так, доля Украины в импорте кукурузы в Европейский Союз упала до 17%. К 13 октября Европа закупила на внешних рынках 4,3 млн тонн кукурузы. Больше всего поставили продавцы из Бразилии - 2,4 млн тонн, далее следуют США - 900 тыс. тонн и лишь затем Украина с 720 тыс. тонн.

При этом урожайность украинской кукурузы на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Сейчас средний показатель составляет 5,5 тонны с гектара - в 2024 году на аналогичной доле собранных площадей урожайность составила 4,6 тонны. Пока что кукуруза собрана на 15% площадей, засеянных этой культурой.

"Обычно первые 10 млн тонн собранной кукурузы начинали создавать давление на цены, имевшие потенциал снижения цены на 5-10%. В этом же году уже 5 млн тонн кукурузы, собранные в середине октября, оказывают давление на цены на фоне слабых экспортных продаж и отгрузок", - говорится в сообщении.

В то же время несколько изменилась динамика экспорта: доля отгрузок по железной дороге увеличилась из-за обстрелов морской инфраструктуры. Например, доставка украинской кукурузы поездами в Италию занимает до 5 дней по сравнению с 8-9 днями морского пути.

С июля прошлого года по июнь 2025 урожай подсолнечника в Украине сократился на 20% по сравнению с предыдущим сезоном и стал худшим за 8 лет. То же постигло и экспорт подсолнечного масла, который также стал самым низким с сезона 2016/17.

Плохие новости и для украинской кукурузы. Из-за торгового противостояния США и Китая американскую кукурузу перестали покупать в Поднебесной. Сейчас она вытесняет украинскую с ключевого для отечественных аграриев рынка ЕС - Испании, благодаря более выгодным ценам.

