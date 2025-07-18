По сравнению с прошлым годом стоимость черешни выросла на 45%.

Оптовые цены на черешню сейчас составляют от 150 до 220 гривень за килограмм, в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий, что на 10% выше, чем на прошлой неделе, констатируют аналитики проекта EastFruit.

В то же время, розничная цена реализации черешни значительно выше. Так, например, в супермаркете "Сильпо" популярная ягода продается по цене от 250 до 650 гривень за кило.

Аналитики отмечают, что очередной рост цен произошел накануне завершения сезона реализации черешни из-за дефицита ягоды.

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"Приобрести необходимый оптовый объем черешни не удавалось даже путем повышения закупочных цен на новые партии", - подчеркивают аналитики, ссылаясь на данные оптовых компаний.

Эксперты констатируют, что цены на черешню в текущем сезоне на внутреннем рынке Украины часто превышали показатели прошлого года, что обусловлено снижением урожайности фруктов в текущем году, из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета.

Они добавляют, что из-за высоких цен на черешню украинцы стали меньше ее есть.

Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом стоимость черешни выросла на 45%. Рост цены ключевые игроки рынка объясняют как снижением урожайности черешни, так и резким ростом затрат на выращивание этой культуры.

Цены на продукты в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, еще в конце июня цены на черешню падали, хотя увеличивался процент гнилых ягод. Производители предлагали ягоды по цене 115-160 гривень за килограмм.

Накануне в Украине стартовал сезон яблок нового урожая. Аналитики констатируют, что их стоимость на старте втрое выше, чем в 2024 году.

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