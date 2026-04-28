Лиловые 'островки' в украинской Бессарабии: экологи показали, как выглядит валериана

Если хотите увидеть, как в природе выглядит валериана, стоит посетить юг Одесской области – здесь, в степях Бессарабии, зафиксировали очаги валерианы лекарственной. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экологи обнародовали видео и фото, на которых можно увидеть красивые цветочные "островки", которые светлым узором выделяются на фоне зеленой травы.

Отмечается, что во время рейдовых мероприятий в степной зоне Бессарабии инспекторы обратили внимание на участки валерианы лекарственной (Valeriana officinalis).

"Среди сухих склонов и лугов это растение выделяется светлыми лиловыми соцветиями, которые образуют заметные "островки" в травяном покрове и меняют облик степи в период цветения", – объясняют специалисты.

Они отмечают, что присутствие валерианы в природной среде имеет практическое значение. Растение привлекает опылителей – пчел и шмелей – и поддерживает видовое разнообразие. В то же время оно обладает хорошо известными лечебными свойствами: его корни содержат биологически активные вещества, которые используются в медицине.

Хотя валериана лекарственная не относится к редким видам на уровне страны, в степных регионах ее естественные заросли постепенно сокращаются, говорят экологи. Причины – распашка земель, интенсивное использование территорий, выпас скота и неконтролируемый сбор растений.

"В таких условиях появление устойчивых очагов валерианы свидетельствует об относительно сохраненном состоянии участка", – отмечают в государственной инспекции.

Валериана: чего не стоит делать

Сохранение этих растений связано не только с отдельным видом, но и со всей структурой степной экосистемы.

Инспекторы советуют: не стоит вырывать растения с корнем или заготавливать их в природных условиях. Гораздо целесообразнее выращивать лекарственные культуры на приусадебных участках, не уменьшая природные популяции. Также важно поддерживать сохранность степных территорий и ответственно относиться к посещению природных локаций.

