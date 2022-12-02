Кошачья мята - средство, которое очень часто встречается в игрушках для животных. Но почему ваши пушистые питомцы так ее любят и как ее правильно использовать - читайте на УНИАН

Во многих зоомагазинах можно встретить большой выбор игрушек с кошачьей мятой для кошек. Как оказалось, это средство может заставить вашего питомца стать игривым и веселым, или наоборот - успокоить его до полного расслабления.

В чем же секрет кошачье мяты, что будет, если дать коту валерьянку в таблетках и почему коты любят кошачью мяту - читайте в материале УНИАН.

Что такое кошачья мята и для чего она коту

Растение Nepeta cataria - более известное как кошачья мята - принадлежит к семейству губоцветных (среди так же них такие травы, как розмарин, орегано, базилик и шалфей и др).

Секрет в том, что листья, стебли и цветки кошачьей мяты выделяет ароматическое масло, содержащее непеталактон, на которое и реагирует кошка.

По данным ботаников, кошачья мята помимо привлечения кошек, является эффективным средством от комаров.

Как кошачья мята влияет на кошек

Эксперты утверждают, что именно непеталактон через рецепторы в носу действует на кошек как феромон.

Большинство кошек ярко реагируют на кошачью мяту. Некоторые становятся агрессивными, возбужденными, игривыми, а некоторые - наоборот спокойными и расслабленными.

Действие кошачьей мяты на животное может длиться от 10 до 30 минут.

Некоторые люди описывают кошачью реакцию на мяту как "опьянение".

Несмотря на популярность игрушек с кошачьей мятой, все же не все кошки реагируют на нее: все зависит от генетики животного.

Как давать кошачью мяту

Кошачью мяту можно купить в нескольких различных формах: тюбики, спрей, масло. Кроме того, ее можно вырастить у себя во дворе.

Разведя сушеную кошачью мяту в воде, можно освежить игрушки вашего пушистика. Также высушенной кошачьей мятой можно посыпать лежанки и когтеточки питомца - это привлечет внимание вашей кошки к новым игрушкам вместо того, чтобы царапать мебель.

Кошачья мята может заставить некоторых животных делать чудные вещи. Однако в большинстве случаев это безопасное дополнение к любой кошачьей корзине для игрушек.

Кошки не страдают зависимостью от кошачьей мяты, но могут начать привыкать к ней, из-за чего их реакция может уменьшиться.

Если кошачья мята оказывает успокаивающее действие на вашего четырехлапого друга, вы можете использовать ее в качестве легкого успокаивающего средства во время поездки или при встрече с новым членом семьи.

Можно ли котам валерьянку

Если же кошачья мята делает вашего кота более активным, тогда следует обратить внимание на валерьянку. Но с ней нужно быть предельно осторожным! Ведь во многих случаях валерьянка становится настоящим "наркотиком" для котов: питомец может буквально сходить с ума! А все из-за того, что запах валерьяны может напоминать кошкам феромоны, которые вырабатываются противоположным полом.

Но если проконсультироваться с ветеринаром и дать нужную дозу, тогда ваша кошка может просто уснуть или стать более спокойной на некоторое время. Главное - не экспериментируйте, а лучше обратиться к специалисту.

Кошачья мята: для чего она нужна: видео

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