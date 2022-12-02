Во многих зоомагазинах можно встретить большой выбор игрушек с кошачьей мятой для кошек. Как оказалось, это средство может заставить вашего питомца стать игривым и веселым, или наоборот - успокоить его до полного расслабления.
В чем же секрет кошачье мяты, что будет, если дать коту валерьянку в таблетках и почему коты любят кошачью мяту - читайте в материале УНИАН.
Что такое кошачья мята и для чего она коту
Растение Nepeta cataria - более известное как кошачья мята - принадлежит к семейству губоцветных (среди так же них такие травы, как розмарин, орегано, базилик и шалфей и др).
Секрет в том, что листья, стебли и цветки кошачьей мяты выделяет ароматическое масло, содержащее непеталактон, на которое и реагирует кошка.
По данным ботаников, кошачья мята помимо привлечения кошек, является эффективным средством от комаров.
Как кошачья мята влияет на кошек
Эксперты утверждают, что именно непеталактон через рецепторы в носу действует на кошек как феромон.
Большинство кошек ярко реагируют на кошачью мяту. Некоторые становятся агрессивными, возбужденными, игривыми, а некоторые - наоборот спокойными и расслабленными.
Действие кошачьей мяты на животное может длиться от 10 до 30 минут.
Некоторые люди описывают кошачью реакцию на мяту как "опьянение".
Несмотря на популярность игрушек с кошачьей мятой, все же не все кошки реагируют на нее: все зависит от генетики животного.
Как давать кошачью мяту
Кошачью мяту можно купить в нескольких различных формах: тюбики, спрей, масло. Кроме того, ее можно вырастить у себя во дворе.
Разведя сушеную кошачью мяту в воде, можно освежить игрушки вашего пушистика. Также высушенной кошачьей мятой можно посыпать лежанки и когтеточки питомца - это привлечет внимание вашей кошки к новым игрушкам вместо того, чтобы царапать мебель.
Кошачья мята может заставить некоторых животных делать чудные вещи. Однако в большинстве случаев это безопасное дополнение к любой кошачьей корзине для игрушек.
Кошки не страдают зависимостью от кошачьей мяты, но могут начать привыкать к ней, из-за чего их реакция может уменьшиться.
Если кошачья мята оказывает успокаивающее действие на вашего четырехлапого друга, вы можете использовать ее в качестве легкого успокаивающего средства во время поездки или при встрече с новым членом семьи.
Можно ли котам валерьянку
Если же кошачья мята делает вашего кота более активным, тогда следует обратить внимание на валерьянку. Но с ней нужно быть предельно осторожным! Ведь во многих случаях валерьянка становится настоящим "наркотиком" для котов: питомец может буквально сходить с ума! А все из-за того, что запах валерьяны может напоминать кошкам феромоны, которые вырабатываются противоположным полом.
Но если проконсультироваться с ветеринаром и дать нужную дозу, тогда ваша кошка может просто уснуть или стать более спокойной на некоторое время. Главное - не экспериментируйте, а лучше обратиться к специалисту.
Кошачья мята: для чего она нужна: видео
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