В Одесской области массово зацвёл цветок, который пахнет медом с ванилью (фото)

На степных участках Нижнеднестровского национального природного парка сейчас массово цветут "мускарики" – гадючий лук заброшенный из семейства Гиацинтовые, находящийся под охраной. Об этом рассказала научный сотрудник нацпарка Наталья Товстуха.

По ее словам, это небольшое (10-20 см) растение имеет много имен. В частности, латинское название – Muscari neglectum Guss – происходит от слова muscus благодаря характерному аромату, напоминающему смесь меда и ванили. Английские названия – Grape Hyacinth (виноградный гиацинт) и Mouse Hyacinth (мышиный гиацинт) связаны первое – с внешним сходством соцветий с гроздьями винограда, второе – с маленьким размером растений.

"Украинское название предупреждает, что луковицы у нее несъедобны, а соцветия – невзрачные", – пояснила Товстуха.

Исследовательница объясняет, что сокращение популяций происходит из-за выкапывания луковиц, срывания на букеты, вытаптывания и чрезмерного выпаса. Кроме Одесской области растение занесено в охранные списки в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Херсонской областях.

