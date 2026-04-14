Самая старая горилла в мире отпраздновала 69-летие (фото)

Самая старая горилла, содержащаяся в неволе, отметила свое 69-летие, пишет The Washington Post. Именинница по имени Фату получила праздничное угощение из овощей, а также поздравления от Книги рекордов Гиннеса.

"По человеческим меркам ей было бы более ста лет", – отметила пресс-секретарь Берлинского зоопарка Филине Хахмайстер, где Фату живет уже более шести десятилетий. За это время горилла стала матерью и бабушкой.

Происхождение Фату точно неизвестно. По легенде, западная равнинная горилла была вывезена из Африки во французский порт Марсель в конце 1950-х годов моряком, который якобы обменял ее, чтобы оплатить счет в баре. Впоследствии она оказалась у французского торговца животными, который продал ее в берлинский зоопарк.

Впрочем, в зоопарке не могут подтвердить эту историю. Известно лишь, что Фату попала в тогдашний Западный Берлин примерно в двухлетнем возрасте – в 1959 году.

Еще десятилетие назад Фату уже считали одной из самых старых горилл, и сотрудники зоопарка выбрали символическую дату ее рождения – 13 апреля. В 2019 году ее впервые внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую старую гориллу в мире.

Несмотря на почтенный возраст, Фату до сих пор выходит на прогулки и "очаровывает посетителей своим достойным поведением", говорят в зоопарке. В то же время ее здоровье постепенно ухудшается: зрение ослабло, есть артрит, а также она потеряла зубы. Из-за этого еду – преимущественно овощи – ей готовят в мягком виде. Фрукты с высоким содержанием сахара, такие как ягоды, теперь ей не дают.

Гориллы в дикой природе и значение истории Фату

Президент Dian Fossey Gorilla Fund Тара Стоински отмечает, что в природе самые старые гориллы доживают примерно до 40 лет. В то же время этот вид находится под критической угрозой из-за изменения климата, браконьерства и потери среды обитания.

Западные равнинные гориллы, которые обычно весят от 150 до 300 фунтов, живут семейными группами под руководством взрослого самца. Они формируют прочные социальные связи, заботятся о более слабых членах группы и даже оплакивают умерших.

Как писал УНИАН, единственная в Украине горилла по кличке Тони отмечает свой день рождения 8 апреля. Ее доставили в Киевский зоопарк в сентябре 1999 года из Германии. Тони является долгожителем – в среднем гориллы живут от 30 до 45 лет. В 2024 году в честь 50-летнего юбилея гориллы был устроен именинный пикник, который длился четыре дня подряд. Праздник состоялся на любимой зеленой фазенде на Острове зверей.

Вас также могут заинтересовать новости: