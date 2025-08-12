Цвет перьев фламинго обусловлен их рационом и другими факторами.

Перья многих фламинго имеют характерный розовый цвет. Тем не менее далеко не всю люди знают, почему они выглядят именно так.

В BBC Wildlife Magazine рассказали, почему перья многих фламинго имеют розовый цвет. Как выяснилось, все дело в рационе птиц.

Яркий цвет перьев фламинго обусловлен наличием каротиноидных пигментов, содержащихся в водорослях и ракообразных, которые составляют их рацион. Более того, самые розовые птицы имеют самый высокий статус в колонии, поскольку их яркий цвет показывает, что эти особи сильны и хорошо находят источники пищи.

Во время размножения в колонии высокопоставленные фламинго влияют на остальных членов стаи, меняя цвет своих перьев на более насыщенный розовый. Это дает старт брачным ритуалам.

В издании отметили, что фламинго также розовые и внутри. Эти птицы приспособлены к сбору и усвоению каротиноидных пигментов, которые содержатся в водорослях, ракообразных и микроскопических растительных материалах. Именно они образуют оттенки оранжевого, красного, желтого и розового цветов.

Интересно то, что фламинго рождаются бледными и постепенно приобретают розовый оттенок благодаря кроваво-красному молоку, которым их кормят родители. Также во время сезона размножения перья взрослых птиц блекнут. Они линяют, и, поскольку не питаются особенно хорошо, новые перья не такие яркие, как те, которые росли до брачного периода.

Как фламинго ловят свою добычу

Ранее ученые из университета в Беркли в сотрудничестве с командами из Технологического института Джорджии и Государственного университета Кеннесоу провели исследование, во время которого была обнаружена необычная тактика добычи еды чилийскими фламинго.

Выяснилось, что фламинго полагаются на сочетание работы ног, движения головы и быстрое хлопанье клювом, чтобы поймать живую добычу. Они используют свои ноги для взмучивания осадка со дна водоема. Танцуя на месте они поднимают и слегка вдавливают ноги в ил.

Эти движения приводят к тому, что спирали воды и осадка вздымаются наружу, а фламинго в это время погружают свои головы в воду, что создает вращающийся вихрь. Необычный Г-образный клюв этих птиц позволяет им эффективно ловить добычу.

