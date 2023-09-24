Птицы загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов - Шаганы и Алибей.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые родились почти две сотни редких розовых фламинго, которых также называют "фениксами". Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц в военное время решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей", - говорит специалист.

По его словам, ранее, в 2017 году, фламинго уже пытались сформировать колонию в Украине. В частности, в Херсонской области на озере Чурюк, недалеко от Крыма. Однако вывели они тогда лишь трех птенцов, судьба которых пока неизвестна.

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Ученый отмечает, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину птицы покинули временно оккупированную Херсонщину и перебрались в заповедник Одесской области.

"Впервые птицы - "разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере ТУЗ погибло большое количество птенцов и взрослых птиц... И вот в апреле 2023-го фламинго появились в нашем нацпарке, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарянка", - рассказал Русев.

Фламинго удалось построить 270 гнезд, но гнездование там было неудачным – редким птицам постоянно мешали дети, браконьеры и домашние собаки. Поэтому "фениксы" покинули опасное место и нашли в заповеднике другую "площадку" для гнездования.

"В конце июня они загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов - Шаганы и Алибей. И вот на выходных нам удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов", - подчеркнул специалист.

Он подчеркивает, что фламинго во время войны вывели в Одесской области 192 птенца и это, исходя из обстоятельств (войны и т.д.) – настоящее чудо.

По словам ученого, среди взрослых птиц, которые в этом году поселились в Одесской области, есть особи, которых когда-то окольцевали во Франции, Турции и Испании.

Русев также шутит, что специалисты в нацпарке "готовили боевых фламинго", чтобы они присоединились к победе над российскими захватчиками.

Розовые фламинго в Одесской области - новости

Как сообщал УНИАН, в мае в национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые начали гнездование редкие розовые фламинго. Даже жители областного центра впервые видели, как 80 фламинго летят с востока низко над Одессой по направлению к заповеднику. Тогда специалисты насчитали в парке более 500 фламинго.

Впоследствии специалисты рассказали, что фламинго обустроили 160 гнезд. Птицам понравился местный пляж на берегу лимана и они расположились там. Тогда же местные ученые видели птиц с пластиковыми цветными орнитологическими кольцами. В частности, было зафиксировано четыре таких фламинго: три розовых красавца получили такие "украшения" в Турции, один - во Франции.

Кольцевание проводится с целью изучения биологии птиц: путей их миграций, расселения, продолжительности их перелетов, возраста, выживания, скорости размножения и тому подобное.

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Он создан 1 января 2010 года. Его площадь - 27865 га, а общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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