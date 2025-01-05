В заповеднике из-за противозаконной распашки степных участков этот цветок исчез более 30 лет назад.

В Одесской области, на территории украинской Бессарабии, сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли первое цветение краснокнижного безвременника анкарского. Ученые говорят, что это - уникальное зимнее явление, оно первое для этого времени года. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"В дни между Рождеством и Новым годом, в Украинской Бессарабии наши сотрудники обнаружили первое удивительное природное явление для этого времени года - цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. Местные жители называют его - брандушкой", - сообщил ученый.

По его словам, это удивительное явление природы "объявило начало весны" в бассейне реки Кагильник недалеко от города Татарбунары. Это растение считается среди первоцветов самым ранним эфемероидом (многолетнее травянистое растение с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя).

Видео дня

Русев рассказывает, что в этот зимний сезон брандушка начала показывать свои первые листочки сразу после зимнего солнцестояния в прошлом году, а первые растения зацвели между Рождеством и Новым годом в 2025-м.

Ученый подчеркивает, что основная угроза для этого редкого растения - антропогенная трансформация мест, выпас скота, распашка степей и лесоразведение на степных участках, чрезмерная рекреационная нагрузка, а также - сбор с целью продажи и выкапывание клубнелуковиц.

"Следует отметить, что из-за противозаконной распашки более 50% степных участков в НПП "Тузловские лиманы", это растение исчезло в нацпарке более 30 лет назад", - отмечает Русев.

Новости экологии

Как сообщал УНИАН, в Италии обнаружили розовых фламинго, которые родились и были "окольцованы" в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Украина, Одесская область). О фламинго рассказал итальянец Сальваторе Селис, который зафиксировал на родине птиц с номером UA 06. Этот номер нанесен на специальные кольца, которые в 2023 году надели на лапки птенцов, родившихся в украинском заповеднике.

Вас также могут заинтересовать новости: