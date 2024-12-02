Хамса - важная промысловая рыба, которая также нужна дельфинам.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые произошел выброс молодого европейского анчоуса (хамсы), который не успел мигрировать на зимовку в Черное море. По словам сотрудника парка, доктора биологических наук Ивана Русева, одна из причин - резкое ухудшение погоды.

По его словам, впервые за последние годы с весны по осень этого года в Тузловских лиманах было много европейского анчоуса (хамсы). Ученый объясняет, что это - короткоциклический планктонный вид рыб Черного моря, который является основным по объему объектом промышленной добычи причерноморских стран. Он размножается в море, но часто при наличии протоков между морем и лиманами заходит на нагул в заповедные лиманы в Одесской области. Русев подчеркивает, что хамса очень важна для питания хищных видов рыб и дельфинов.

"На днях вслед за резким ухудшением погодных условий и падением температуры воздуха до -5, а воды в мелководных лиманах почти до нуля, впервые произошел выброс на берег молодой хамсы. Это произошло на западном берегу лимана Шаганы протяженностью около 6 км", - рассказал ученый.

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Он предполагает, что массовый выброс произошел из-за очень высокой в этом году численности хамсы, которая задержалась в заповедных, богатых природными кормами лиманах. Затем произошло резкое ухудшение погоды, но рыбка не успела "отреагировать" и переохладилась.

По словам Русева, обычно осенью хамса мигрирует на зимовку в различные глубинные районы Черного моря, преимущественно к крымским и кавказским берегам, и Турции, где образует большие зимние скопления.

"Но в этом году стаи хамсы последних генераций, которые зашли летом с моря в лиманы, задержались и попались под непогоду.... Но рыба, выброшенная лиманом, не пропала даром. Она стала важной пищевой цепочкой для различных видов хищных птиц и млекопитающих: шакалов, лис, барсуков, енотовидных собак, чаек, бакланов, пеликанов и других", - отмечает ученый.

По предварительным данным, на побережье выбросило примерно 4 тонны хамсы.

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