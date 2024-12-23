В Одесской области уже ждут весеннюю миграцию птиц, в частности розовых фламинго.

В Италии обнаружили розовые фламинго, известные также как "фениксы", которые родились и были "окольцованы" в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Украина, Одесская область).

Как сообщает доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, о фламинго рассказал итальянец Сальваторе Селис, который зафиксировал на родине птиц с номером UA 06.

Ученый объясняет, что этот номер нанесен на специальные кольца, которые в прошлом году надели на лапки птенцов, родившихся в заповеднике.

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Итальянец отмечает, что уже 17 лет наблюдает за поведением фламинго, в том числе "окольцованных", чтобы понять их миграционный путь. За это время он сфотографировал более 800 окольцованных фламинго, из которых через кольцо смог узнать: "национальность", место рождения, дату кольцевания, миграционные движения.

"Среди них я зафиксировал через фотообъектив фламинго, рожденных в Испании, Франции, Турции и Италии. На прошлой неделе с нашим другом Камилло Д'Анджело в Порто-Ботте итальянской Сардинии мы сфотографировали фламинго, который к нашему удивлению и радости оказался украинским. Кроме того, один из 18 "окольцованных" в 2023 году в Одессе в национальном природном парке "Тузловские лиманы", - рассказал исследователь.

Русев отмечает, что крайне важно получать такую информацию из далекой Италии о птицах, которых кольцевали в Украине. Как отмечает ученый, сейчас в Одесской области ждут весеннюю миграцию птиц, в частности розовых фламинго.

Ученый обнародовал фото, на которых можно увидеть фламинго с птенцами, которых кольцевали в "Тузловских лиманах". По словам Русева, 3-4 из них сейчас находятся в Италии. На других фотографиях - розовые красавцы, которых зафиксировал Сальваторе Селис.

Розовые фламинго в Одесской области

Напомним, в 2023 году в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые родились почти две сотни редких розовых фламинго, которых также называют "фениксами".

Как сообщил тогда доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц в военное время решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей.

Фламинго загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов - Шаганы и Алибей. Специалистам удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов.

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