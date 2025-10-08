Лариса Козовая

Большая птица преодолела расстояние в сотни километров.

Украинские полярники, которые сейчас находятся на украинской станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, неожиданно встретили императорского пингвина. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"Во время морского выхода наши полярники заметили императорского пингвина!", - отмечают ученые.

Птицы этого вида, объясняют ученые, не живут в районе станции "Академик Вернадский" - они предпочитают более холодные районы Антарктики. В частности, из всех пингвинов заходят дальше всех на Юг и размножаются на континенте, ближайшая их колония расположена более чем в 300 км от острова Галиндез.

"Поэтому биологи 30-й экспедиции изрядно удивились, когда увидели императорского пингвина в нескольких километрах от станции. Он сидел на льдине и чистил перышки. Для нынешней команды это была первая такая встреча. А вот в прошлом году, к 29-й экспедиции, молодой императорский пингвин пришел прямо под дверь "Вернадского". До этого украинские полярники встречали этот вид аж в декабре 2020-го", - рассказали в центре.

Ученые говорят, что императорские пингвины имеют несколько особенностей. В частности, эти интересные птицы они самые большие из всех пингвинов: их рост достигает 120 сантиметров, вес - 50 килограммов. Также они являются "чемпионами" по нырянию - за едой иногда погружаются на глубину почти 500 метров.

Императорские пингвины единственные размножаются антарктической зимой, причем колония может размещаться в глубине континента, где в это время очень холодно и темно.

"В отличие от привычных нам субантарктических пингвинов, они не строят гнезда из камней для вывода малышей, а выгревают яйцо на лапах", - говорится в сообщении.

К украинским полярникам внезапно пришли более 2 тысяч пингвинов

Как писал УНИАН, в августе к украинской антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез, неожиданно пришли более 2 тысяч пингвинов. Дело в том, что пингвины живут на Галиндезе примерно с октября (антарктическая весна) до мая (антарктическая осень). Это время, когда у субантарктических пингвинов брачный сезон, но зимой пернатые остров покидают.

Однако этим летом, в середине августа, на Галиндез прибыла почти тысяча этих интересных птиц, впоследствии их количество возросло до 2100. Но потом "гости" исчезли.

