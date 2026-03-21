В Одесской области в дикую природу после ранения выпустили редкую сову

Размах крыльев этой совы достигает почти метра, хотя сама птица размером с голубя.

В Одесской области, в Национальном природном парке"Тузловские лиманы", в дикую природу выпустили редкую птицу – сову-сипуху.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. По его словам, птица находилась на реабилитации на Станции юннатов в городе Измаил, куда ее принесли раненой несколько месяцев назад.

"Сейчас мы привезли ее в национальный парк и выпустили в дикую природу. Она прекрасно взлетела и осматривала с высоты птичьего полета обширные просторы своего будущего обиталища", – рассказал ученый.

По его словам, в Украине встречается 13 видов сов. Одна из самых редких – сипуха. Вид внесен в Красную книгу Украины с природоохранным статусом "исчезающий". Сипухи небольшие по размеру (примерно как голубь). У них не круглый, как у других видов сов, а сердцевидный лицевой диск. В окраске преобладают серые и желтоватые цвета. Размах крыльев составляет около 90 см.

"Семья сипух за год отлавливает тысячи грызунов, они выполняют важную санитарную роль, отлавливая, в первую очередь, больных и ослабленных грызунов, которые являются носителями возбудителей опасных для людей болезней. Существуют различные факторы, влияющие на численность этого вида, преимущественно негативное антропогенное воздействие в различных направлениях", – отметил исследователь.

В настоящее время их численность достигла критических значений, за которыми стоит угроза исчезновения вида, добавил Русев.

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, в дикую природу выпустили болотного луня, находящегося под охраной.

Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что хищник находился на реабилитации в городе Измаил. Самку луня болотного принесли на станцию несколько месяцев назад. Вероятно, птица отравилась грызунами, находилась на реабилитации в Измаильской станции юннатов. В дикую природу ее выпустили на границе "Тузловской Амазонии".

