Гренландия, крупнейший на Земле остров, уменьшается и смещается. Более того, некоторые части острова, наоборот, расширяются, пишет IFLScience.

Отмечается, что с момента пика последнего ледникового периода около 20 000 лет назад таяние ледяных покровов ослабляет давление на сушу, вызывая деформацию тектонической плиты и глубоких горных пород. Это привело к тому, что Гренландия стала немного меньше, но этот эффект не является равномерным по всей территории острова.

Ученые заметили, что Гренландия за последние 20 лет смещалась на северо-запад примерно по 2 сантиметра в год.

"В целом это означает, что Гренландия становится немного меньше, но в будущем это может измениться из-за ускорения таяния, которое мы наблюдаем сейчас", - говорится в заявлении ведущего автора исследования и постдокторского исследователя в Техническом университете Дании и Лаборатории реактивного движения NASA Данжала Лонгфорса Берга.

Ученый объяснил, что лед, который таял в последние десятилетия, вытолкнул Гренландию наружу и вызвал подъем. Он добавил, что также наблюдается движение острова в противоположном направлении, когда он поднимается и сжимается.

Берг отметил, что для того, чтобы выявить эти изменения, ученые проанализировали данные 58 GPS-станций, разбросанных по внешним краям Гренландии. Приборы отслеживали положение острова, изменения высоты его коренных пород и то, как земля деформировалась с течением времени. По его словам, это позволило очень точно измерить изменения.

В Гренландии зафиксировали необычный природный процесс

Ранее ученые выяснили, что глубоко под ледяным щитом Гренландии существуют озера талой воды. Они могут образовывать мощные гейзеры на поверхности и "прорываться" в направлении океана.

Ведущий автор исследования Джейд Боулинг заявила, что существование подледниковых озер в Гренландии является относительно недавним открытием. Поэтому ученым до сих пор мало известно о том, как себя ведет эта вода.

