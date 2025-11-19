Погибли роскошные коралловые структуры в популярных местах для дайвинга.

В популярных туристических зонах всемирного наследия Нингалу погибли почти две трети кораллов. Как пишет The Guardian, об этом заявили ученые после беспрецедентной морской тепловой волны, накрывшей западное побережье Австралии.

В частности, в северной лагуне рифа произошла "глубокая экологическая упрощенность" - погибли ключевые виды кораллов, которые формировали основу этой среды.

"Тепловая волна охватила побережье Западной Австралии летом и осенью, вызвав массовое отбеливание кораллов от Нингала до рифа Эшмор за 1 500 км. Когда кораллы длительное время находятся в чрезмерно теплой воде, они отделяются от водорослей, дающих им цвет и питательные вещества. Так остается только прозрачная ткань и белый скелет под ней", - говорится в статье.

Ученые обращают внимание на то, что океан поглощает около 90% избыточного тепла на планете, которое накапливается из-за выбросов парниковых газов от сжигания топлива и вырубки лесов.

Ученая Зои Ричардс из Университета Кертина в марте обследовала 1 600 кораллов на восьми участках протяженностью 40 км - именно тогда, когда отбеливание достигало пика.

"Это было потрясающе - отбеливание охватило все", - вспоминает она.

Когда команда вернулась в октябре, выяснилось, что около 1 000 кораллов погибли.

"Мы надеялись, что хоть частично отбеленные кораллы восстановятся, но данные свидетельствуют о другом: почти все, потерявшие цвет в марте, погибли", - говорит Ричардс.

Обследованные участки между зонами охраны Osprey и Tantabiddi - популярные места для дайвинга, где обычно можно увидеть роскошные коралловые структуры с самой береговой линии. Но на этот раз вместо привычных "потрескиваний" и "шуршаний" морской жизни ученых встретила "смертельная тишина".

"Единственные создания, которые выглядели довольными, - это морские огурцы. Они питаются остатками", - добавляет Ричардс.

В соседском заливе Иксмут состояние кораллов значительно лучше, но северные районы Нингала подверглись резкому падению биоразнообразия и потере сложности рифовой среды - ключевых признаков здоровой экосистемы.

По словам ученых, уничтожение кораллов Нингалу является частью четвертого и худшего глобального события массового отбеливания, которое коснулось более 80% рифов в более чем 80 странах мира. Некоторые исследователи уже заявляют, что тропические коралловые рифы перешли "точку невозврата".

"Кораллы - это термометры океана. Они не могут говорить, но четко сигнализируют: температура слишком высока. Мы на грани катастрофического упадка экосистем. Это происходит повсюду", - объясняет Ричардс.

По ее словам, ситуация настолько удручающая, что она, посвятив жизнь кораллам, "начинает представлять момент, когда от рифов останутся лишь воспоминания".

Катастрофическая гибель кораллов

Напомним, ранее ученые сообщали, что более 40% коралловых колоний в районе острова One Tree Island на Большом Барьерном рифе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, погибли в результате масштабной вспышки обесцвечивания.

Ученые изучили 462 колонии кораллов на острове в южной части рифа. Тогда говорилось, что более 190 колоний погибли, еще 113 продолжали все еще проявлять признаки стресса.

В целом исследователи изучили 12 различных типов кораллов. Несмотря на распространенное мнение о способности уникальных образований восстанавливать цвет, ситуация на One Tree Island оказалась катастрофической.

