Гремучие змеи обитают на Американском континенте, но известны во всем мире. Писатель и магистр в области эволюционной биологии Беки Хупер в своем материале для BBC Wildlife Magazine рассказала интересные факты об этих змеях.

Что известно о гремучих змеях

Эксперт напомнила, что всего существует 36 видов гремучих змей. Они распространены от Аргентины до Канады, но чаще всего их можно встретить на юго-западе США и в Мексике. Только в штате Аризон обитает целых 15 видов гремучих змей.

Каждый вид гремучих змей имеет свои специфические требования к среде обитания, но в целом они обитают вблизи открытых каменистых местностей, часто в засушливых условиях.

Хупер напомнила, что гремучие змеи известны своими треугольными головами, толстыми телами и гремучим аппаратом на конце хвоста. Тем не менее даже без "гремушки" это все равно может быть гремучая змея. Часто гремучий аппарат отсутствует у молодых змей и некоторых взрослых особей.

Эксперт поделилась, что гремучие змеи способны маскироваться, чтобы жертва не смогла заметить их до нападения. Для этого на их телах есть полосы, пятна и ромбовидные узоры. Обычно такие змеи коричневого, оливкового, желтого или серого цвета.

Кроме того, размеры гремучих змей могут значительно варьироваться. Например, пигмейская гремучая змея обычно имеет длину менее 45 сантиметров, а самый длинный вид, ромбический гремучник, может достигать 244 сантиметра.

Гремучие змеи обычно питаются мелкими животными, такими как маленькие птицы, кролики и грызуны. Чаще всего они поджидают свою добычу, пока она сама не подойдет к ним.

Между глазом и ноздрей гремучей змеи находятся органы, чувствительные к теплу, так называемые "терморецепторные ямки". Они позволяют змеям обнаруживать теплокровных животных даже в полной темноте.

Когда добыча подходит достаточно близко, гремучие змеи наносят удар. Их яд убивает довольно быстро.

Эксперт добавила, что если добыча не умирает сразу, змея отслеживает умирающее существо по местности. Для этого она выбрасывает язык в воздух, а затем прикасается им к небу, где находится орган Якобсона. Это позволяет змеям "вкушать" воздух, улавливая очень тонкие запахи.

Эксперт рассказала, что ученые в целом согласны с тем, что гремучий аппарат этих змей является результатом эволюции. Он сигнализирует других существ о присутствии змеи и связан исключительно с самозащитой.

"Одно из последних желаний змеи - быть раздавленной проходящим мимо животным, а одно из последних желаний проходящего мимо животного - наступить на гремучую змею и быть укушенным", - объяснила Хупер.

Более того, гремучие змеи даже способны увеличить частоту звука, который издает их гремучий аппарат. Это создает иллюзию, что змея находится ближе к животному, чем на самом деле.

Многие виды гремучих змей ведут одиночный образ жизни, но некоторые змеи на удивление общительны, заявила эксперт. Например, было обнаружено, что беременные лесные гремучие змеи образуют "родовые колонии".

Опасны ли гремучие змеи для людей

Эксперт предупредила, что укус гремучей змеи может привести к негативным последствиям для здоровья человека. К счастью, благодаря медицинской помощи и противоядию укусы редко приводят к летальному исходу.

Тем не менее Хупер советует сразу обращаться за медицинской помощью в случае укуса гремучей змеи. Она подчеркнула, что обычно змеи кусают только в том случае, если на них наступают или им угрожают.

Самые смертоносные змеи Индии станут еще опаснее

Ранее ученые заявили, что новые регионы Индии могут быть подвержены воздействию ядовитых змей, поскольку изменение климата меняет их среду обитания. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Результаты исследования показали, что четыре ядовитых вида змей - обыкновенный крайт (Bungarus caeruleus), гадюка Рассела (Daboia russelii), индийская кобра (Naja naja) и эфа каринатус (Echis carinatus) - могут распространиться на северные и северо-восточные штаты Индии, подвергая опасности большее количество сообществ.

