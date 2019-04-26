Морские животные исчезают быстрее, чем наземные виды - ученые

Дальнейшее потепление может спровоцировать потерю большего количества привычных мест обитания для морских видов.

Новое уникальное исследование группы ученых под руководством сотрудников Ратгерского университета показало, что глобальное потепление привело к исчезновению вдвое большего числа видов, обитающих в океане, чем видов, обитающих на суше.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, большая уязвимость морских существ, в свою очередь, может значительно повлиять и на человеческие сообщества, которые полагаются на рыбу и моллюсков в качестве пищи и экономической деятельности, передает Naked Science.

Примечательно, что это первое исследование, в котором сравниваются чувствительность хладнокровных морских и наземных видов к потеплению и их способность находить убежище от жары, оставаясь в своих обычных местах обитания. Авторы тщательно изучили почти 400 видов по всему миру - от ящериц и рыб до пауков. Они рассчитали безопасные условия для 88 морских и 294 наземных видов, а также самые низкие температуры, доступные каждому виду в наиболее жаркие сезоны. Из морских видов, которые специалисты изучали, 56 процентов испытали сокращение мест обитания из-за глобального потепления - по сравнению с 27 процентами наземных видов.

"Мы обнаружили, что во всем мире морские виды искоренялись из своих привычных мест обитания из-за повышения температур вдвое чаще, чем наземные виды. Результаты показывают, что усиленные меры по сохранению будут необходимы, если люди продолжат использовать океан как ресурс для поддержания благосостояния, питания и экономической деятельности", - говорит доцент кафедры экологии, эволюции и природных ресурсов Университета Ратгерса и ведущий автор исследования Малин Пински.

Исследователи обнаружили, что морские виды в среднем с большей вероятностью живут на грани опасно высоких температур. Кроме того, многие наземные животные могут прятаться от жары в лесах, затененных областях или под землей - эта роскошь недоступна многим морским животным. Некоторые рыбы, конечно, могут перемещаться по направлению к более прохладным водам, но для других эти тепловые убежища недоступны, так как более холодные районы расположены слишком далеко либо среда обитания на мелководье вдоль континентальных шельфов часто прерывается.

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Это может повлиять на жителей развивающихся стран, которые сильно зависят от рыбы как ежедневного источника пищи. Так, летняя камбала (Paralichthys dentatus) в поисках более прохладной воды зашла настолько далеко, что оказала большое влияние на рыболовство: рыбакам пришлось проплывать на 965 километров дальше на север, чтобы поймать этот вид.

Потеря популяции может истощить генетическое разнообразие видов, иметь каскадное воздействие на хищников и добычу и изменить экосистемы, приносящие пользу человеку. В исследовании отмечается, что в древности случаи вымирания зачастую концентрировались в определенных широтах и конкретных экосистемах, когда климат быстро менялся. Дальнейшее потепление может спровоцировать потерю большего количества привычных мест обитания для морских видов.

По словам ученых, результаты их исследования довольно ошеломляющие - отчасти потому, что последствия изменения климата для жизни океана практически игнорировались всего десять лет назад.

"Понимание того, какие виды и экосистемы будут сильнее всего затронуты потеплением и последствиями изменения климата, имеет важное значение для проработки мер по сохранению биоразнообразия", - утверждают специалисты.

Ранее УНИАН сообщал, что к 2070 году из-за деятельности человека 1700 видов земноводных, птиц и млекопитающих окажутся на грани исчезновения.