Терен встретился с принцем Гарри в Киеве (фото)

Ветеран также рассказал, за что он благодарен герцогу Сассекскому.

Вчера, 23 апреля, принц Гарри прибыл в Украину с неожиданным визитом и выступил на Киевском форуме по безопасности. Именно на этом мероприятии герцог Сассекский обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, а также пообщался с украинцами. Одним из них оказался ветеран войны и участник 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько, который рассказал подробности их встречи в своем Instagram.

В частности, Александр опубликовал несколько фотографий. Одна из них сделана в 2023 году в Дюссельдорфе во время международных спортивных соревнований в паралимпийском стиле "Игры Непокоренных". Не секрет, что их основателем является герцог Сассекский, который тогда крепко пожал руку украинцу. А остальные – сделаны вчера на Киевском форуме по безопасности.

"Разница между фото – 3 года. Когда-то мы встретились в Дюссельдорфе, где обменялись короткими фразами. Сегодня мы сидим на одной сцене, и этот совместный разговор стал длиннее. Спасибо господину Гарри за Игры Непокоренных, которые в свое время "заставили" меня очень быстро пройти реабилитацию и восстановление, чтобы я больше не чувствовал себя "инвалидом", – написал Александр.

Видео дня

К слову, в 2023 году на Играх Непокоренных Терен завоевал бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB.

