Обычный дятел обеспечивает других птиц "вторичным жилым фондом", отметила эксперт.

Дятел обыкновенный - птица, которая имеет три цели для стука по дереву, и она никогда не получает сотрясение мозга.

Что делает дятел с деревьями, как переживает зиму и для чего объединяется с другими птицами в стаи, рассказала УНИАН львовский орнитолог Анна Кузьо.

Эксперт также объяснила, как эти птицы переживают зиму.

Зачем дятел стучит по дереву?

Стуком по дереву дятел обыкновенный выполняет три разные задачи: самое простое, что делают все эти птицы, - это выковыривают насекомых или личинок, которые живут в древесине, чтобы питаться, второе - делают дупло в гнездовой период (весной-летом, а в городах - даже с конца февраля), а третье - в гнездовой период выдают "барабанную дробь", ритмично стучат, чтобы обозначить свою территорию, отпугнуть конкурентов и привлечь самок.

Для того чтобы издать "дробь", дятлы могут выбрать сухую ветку или ствол, который лучше всего "звучит", или даже металлический столб. Этим птицам важно, чтобы звук от ударов был слышен как можно дальше, для них поверхности, как "рупор", - другие птицы поют, чтобы их услышали, а дятлы издают "дробь".

Дятел каждый год делает новое дупло, а в старом после него могут гнездиться другие птицы. Таким образом дятлы обеспечивают других птиц "вторичным жилым фондом".

Почему дятел лесной доктор?

Дятлов можно назвать лесными докторами, потому что они "обследуют" деревья, питаются личинками и насекомыми, которые живут в коре и под корой и едят древесину. Здоровое дерево дятел не будет долбить. Дятлы также не делают дупла в здоровых деревьях. Для создания дупла они выбирают дерево с поврежденной, мягкой древесиной или старой, трухлявой.

Эти птицы могут стучать по здоровому дереву, чтобы издать "дробь", но это не будет повреждать кору.

Сколько лет живут дятлы?

Дятел не является долгожителем. Эти птицы могут жить около 10 лет.

Почему у дятла нет сотрясения мозга?

Ученые доказали, что в результате ударов по дереву клювом у дятлов нет сотрясения мозга по нескольким причинам - физиологической и физической. У этих птиц мозг в семь раз меньше, чем человеческий. У людей сотрясение мозга наступает при силе удара в 135 Gs (гравитационных ускорений), а у дятлов, по расчетам ученых, примерно при 1000 Gs. При этом во время ударов клювом по дереву сила удара дятла составляет примерно 400 Gs. Поэтому, по выводам ученых, у этих птиц сотрясения мозга нет.

Какой хвост у дятла?

Дятлы зацепляются когтями о кору деревьев, но, чтобы сильно ударить по дереву, долбить его, им нужна опора. И именно хвост у этих птиц является опорой.

У дятлов хвост пропорционален длине тела, коротенький, но каждое его перышко - рулевое. Во время полета птицы используют хвост как руль, - то есть благодаря ему птицы поворачивают вправо или влево.

Каждое рулевое перо дятла имеет грубую и жесткую ось. Перья на хвосте у дятла супер жесткие, они не сгибаются. Когда они собраны в кучу, то получается прочная опора. Без опоры на хвост дятел не смог бы долбить дерево.

Дятел перелетная птица или нет?

Дятлы не перелетные птицы, но после окончания гнездового сезона они кочуют. Эти птицы могут кочевать, к примеру, с синичками, но речь не идет о супер больших расстояниях - они перемещаются стайками немного на юг, но условно в пределах областей, страны, то есть не будут лететь в Африку.

Как зимует дятел?

После гнездового периода - осенью и зимой, дятлы не держатся своего гнезда и своей территории. Они образуют стаи с другими птицами, в частности, синичками и поползнями, кочуют с ними, перекликаются и вместе ищут корм.

Дятлы могут себе позволить остаться на зиму в Украине, потому что они едят насекомых, которые круглый год есть под корой деревьев. Плюс - эти птицы, особенно в осенне-зимний период, могут есть и растительную пищу, например, семена шишек.

Чтобы съесть семена шишки, дятел должен взять шишку лапками, перенести в какое-то место и положить так, чтобы она не скользила, а уже потом сесть сверху и выковыривать клювом семена. Обычно дятлы кладут шишки в раздвоение ветвей или в выступ на коре дерева. Если птица нашла удобное место, то преимущественно им и пользуется.

Иногда бывает такое - идете по лесу, лесопарку или парку большому и видите место, в котором просто десятки или сотни потрепанных шишек набросаны, то знайте, что рядом удобное для дятла место, в котором он фиксирует шишки, и оно называется дятлова кузница.

Почему дятлы в городе живут?

Эти птицы живут в городах, но только там, где есть парки. Дятлов не будет там, где есть только декоративные клены или кусты. Эти птицы не будут сидеть на многоэтажках или в какой-то щели, им нужны деревья.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

